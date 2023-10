Volkshilfe Wienerwald feiert drei Jubiläen

Die Geburtstagstorte schnitten Daniel Kosak, Heidemarie Onodi, Ewald Sacher, Günther von Unterrichter, Wolfgang Luftensteiner, Andrea Kahofer und Gaby Triethaler an. Foto: Ernst Klement

Der Vorsitzende des Volkshilfe Regionalvereins Wienerwald Günther von Unterrichter konnte zum Fest viele Gäste begrüßen. Die Gründerin von Essen auf Rädern Gertrude Wallner erinnert sich an die Anfänge: „Mit vier Portionen haben wir 1983 begonnen.“ Das Gasthaus Lintner auf der Klammhöhe kochte für die Volkshilfe von 1983 bis 2004. Derzeit kocht das Gasthaus Helmut die Mahlzeiten, die von den Ehrenamtlichen zu den Kunden gebracht wird. Derzeit werden 60 Portionen täglich ausgeliefert.

Wolfgang Luftensteiner ist stolz, dass in den 40 Jahren mehr als 250.000 Portionen geliefert werden konnten, „Es wurden mehr als eine Millionen Kilometer gefahren. Das ist eine beeindruckende Bilanz.“

Seit 30 Jahren gibt es die Volkshilfe als Regionalverein Wienerwald. Ehrentraud Hackl, die seit Beginn dabei ist, gab einen Rückblick: „Es hat sich Vieles in der Organisation geändert, aber die Freude der Menschen über unseren Besuch und über unsere Hilfe blieb immer überwältigend. Es gibt nichts Schöneres, als Gutes zu tun.“ Ein großes Lob kam von der Laabnerin Victoria Buda, die auch bereits die Volkshilfe benötigte: „Ihr seid die Engel auf Erden.“

Seit 25 Jahren gibt es die Sozialstation der Volkshilfe Wienerwald mit dem Stützpunkt Altlengbach. Die Leitung hat Gabriele Triethaler, die auch die Dienstpläne und Einsätze koordiniert. Das mobile Pflegeteam betreut derzeit etwa 40 Patientinnen und Patienten, die so in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Das Einsatzgebiet ist groß und reicht von Laaben, Innermanzing, Altlengbach, Neulengbach Eichgraben, Maria Anzbach bis nach Ollersbach. In ihren Festansprachen würdigten alle Redner die großartige Tätigkeit der Pflegekräfte, betonten aber auch, dass immer wieder Pflegekräfte gesucht werden. Vizebürgermeister Daniel Kosak betonte, dass der Stützpunkt Altlengbach immer bestens von der Gemeinde unterstützt wird und die Gemeinde stolz ist, Standort dieser Sozialeinrichtung zu sein.

Mit Ehrungen für die vielen Ehrenamtlichen klang der offizielle Teil aus. Die Hackl Buam sorgten für den gemütlichen musikalischen Ausklang.

Bei der Volkshilfe arbeiten viele Personen ehrenamtlich. Sie wurden vor den Vorhang gebeten. Foto: Ernst Klement