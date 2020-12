Über 100 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, gab es in Neulengbach, im Lauf der Vorwoche sind die Zahlen gesunken. Jetzt am Montag sind noch 82 Personen mit dem neuen Virus infiziert.

„Pro Tag gibt es einen Rückgang“, ist Bügermeister Franz Wohlmuth zufrieden.

Wie berichtet hat sich auch in einem Pflegeheim ein Cluster gebildet. „Im Heim hat man alles im Griff, man kann die Heimleitung und die Bediensteten nur loben“, betont Bürgermeister Franz Wohlmuth.

Bezirk: Vorbereitungen für Flächentests laufen

Auch im Bezirk St. Pölten sinken die Infektionszahlen: 553 Erkrankte wurden am Montag gemeldet, 1.148 aufrechte Absonderungen gab es laut Bezirkshauptmann Josef Kronister am Wochenbeginn: „Das ist soweit erfreulich.“

Im Bezirk laufen indessen die Vorbereitungen für die Flächentests, die am Wochenende in allen Orten angeboten werden.

Gemeinden, Feuerwehren, Rettungen und Freiwillige arbeiten zusammen, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Georg Schröder berichtet: „Die 126 Feuerwehren des Feuerwehrbezirkes St. Pölten unterstützen die Gemeinden bei der Logistik und mit Personal bei den Covid-19 Massentests.“

Einheiten des Feuerwehr-Katastrophenhilfsdienstes des Bezirkes transportierten bereits Massentestausrüstung aus dem Containerterminal des NÖ Landesfeuerwehrverbandes in Tulln in die Feuerwehrzentrale nach St. Pölten. Von hier werden sie am Dienstag und am Mittwoch in die 45 Gemeinden des Bezirkes geliefert. In einer zweiten Welle werden die Testkits ausgeliefert.

800 Feuerwehrleute im Einsatz

Neben der Vielzahl an Transportfahrten werden die Feuerwehren die Gemeinden auch bei den Massentests am 12. und 13. Dezember unterstützen. Es werden rund 800 Feuerwehrmitglieder im Einsatz sein.