Große Aufregung herrscht bei den Landwirten: In der Gemeinde gibt es viele Pferdehöfe und die Reiter nutzen die Gegend für ihre Ausritte. Doch oft halten sie sich dabei nicht an die Reitverbote, meinen Landwirte.

Und auch der Mist ihrer Lieblinge wird nicht ordnungsgemäß entsorgt, klagt zum Beispiel Bauer Leopold Sulzer: „Immer wieder benützen Reiter Wege, obwohl sie mit einem klar gekennzeichneten Reitverbot belegt sind. Auch die Pferdeäpfel in der Wiese sorgen für Ärger.“

Ortschef sind bei privaten Grundstücken Hände gebunden

Die Problematik ist VP-Bürgermeister Hermann Katzensteiner bekannt. Wenn Reiter das Verbot auf öffentlichem Grund missachten oder den Pferdemist liegen lassen, könne die Gemeinde einschreiten.

Bei privaten Grundstücken sind dem Ortschef aber die Hände gebunden. Deshalb versucht Katzensteiner, die Bürger über die Gemeindemedien darüber aufzuklären, dass das Ablagern von Hunde- und Pferdekot in den Wiesen verboten ist. Er hofft, so das Bewusstsein der Reiter aber auch der Hundehalter schärfen zu können. „Ich gebe es immer wieder in unser Rundschreiben hinein“, sagt Katzensteiner.

Eva-Maria Dohnal vom Reitclub Gratzberg versteht den Ärger der Bauern, gerade weil sie auch selbst Landwirtin ist. Sie achtet stets darauf, dass sich ihre Reiter an die vorgegebenen Regeln und Verbote halten. Wenn Dohnal einen ihrer Schüler auf einer Wiese reiten sieht, macht sie diesen sofort auf sein falsches Verhalten aufmerksam: „Ich erkläre ihnen immer, dass es eine Futterwiese ist und dass es den Pferden nicht schadet, wenn sie auf dem Asphalt gehen“, sagt Dohnal.

Aber auch sie weiß, dass es Reiter gibt, die die Regeln missachten und den Mist ihrer Tiere auf den Wiesen liegen lassen. Deshalb appelliert Dohnal an die Reiter, Rücksicht zu nehmen, sowohl auf die Landwirte als auch auf die Jäger. „Das Miteinander muss einfach funktionieren“, ist Dohnal überzeugt.