„Wir haben ein massives Problem“, sagt Peter Grassmann, der Obmann des Totzenbacher Tennisclubs. Der Biber ist beim Totzenbach aktiv.

„Er hat an zwei Stellen einen Rückstau gemacht. Der Damm ist massiv und fest gebaut. Der Bach ist so aufgestaut, dass nur mehr ein paar Zentimeter fehlen, bis er überschwappt. Wie der Unterbau aussieht, wissen wir gar nicht“, schildert Grassmann.

Gefahr in Verzug

Es besteht die Gefahr, dass der dritte Tennisplatz überflutet wird. „Das ist ein Kunstrasenplatz. Wir haben diesen Platz erst vor kurzem neu gemacht, das war mit erheblichen Kosten verbunden. Wer ersetzt uns die Kosten, wenn ein Schaden entsteht? Wer ist verantwortlich?“, fragt sich der TC-Obmann. Er hat Umweltgemeinderat Josef Friedl bereits in Kenntnis gesetzt und hofft, dass so schnell wie möglich eine Lösung für das Problem gefunden wird, denn: „Es ist Gefahr in Verzug. Der Damm muss auf ein Niveau kommen, mit dem man leben kann.“

VP-Gemeinderat Josef Friedl erklärt auf Anfrage der Neulengbacher NÖN, dass noch am Freitag ein Antrag für Maßnahmen bei der Landesregierung gestellt wurde. Beim ersten Damm bei der Brücke soll ein Drainagerohr eingezogen werden, beim Tennisplatz soll der Damm überhaupt beseitigt werden. „Ein Fangen oder Töten des Bibers ist nicht angedacht“, hält der Gemeindepolitier fest.

„Es muss rasch gehandelt werden. Ein Fangen oder Töten des Bibers ist nicht angedacht.“ Gemeinderat Josef Friedl

Wichtig sei, dass rasch gehandelt werde, um das Problem unter Kontrolle zu bringen. Jetzt heißt es Warten auf den Bescheid des Landes. Friedl will diese Woche bei der Naturschutzbehörde nachfragen. Er hofft, dass so bald wie möglich ein Sachverständiger kommt, der sich den Fall anschaut.

Probleme mit dem Biber gibt es immer wieder in Kirchstetten, auch im Vorjahr mussten Maßnahmen gesetzt werden, um Schäden hintanzuhalten.