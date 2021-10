Franz Wohlmuth hat Bürgermeisteramt zurückgelegt

Bürgermeister Franz Wohlmuth hat sein Amt als Bürgermeister der Stadtgemeinde Neulengbach aus Altersgründen zurückgelegt: Er wird nächstes Jahr 70.

Der ÖVP-Stadtparteivorstand hat einstimmig den bisherigen Infrastrukturstadtrat Jürgen Rummel zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. 16 Personen waren wahlberechtigt.

Die Wahl des Bürgermeisters wird in der Gemeinderatssitzung am 21. Oktober erfolgen. Rummel will in den nächsten Tagen mit Vertretern aller Parteien Gespräche führen.