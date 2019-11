Finanzstadtrat Raimund Heiss hat sein Mandat zurückgelegt. Seine Begründung: „Aufgrund von immer größer werdenden politischen Differenzen mit dem Bürgermeister habe ich mich entschlossen, auf meine politischen Ämter per sofort zu verzichten.“

Renate Hinterndorfer Turbulenzen vor der Wahl

Leicht falle ihm diese Entscheidung nicht, sagt der langjährige VP-Politiker: „Das tut schon weh. Ich habe mir den Schritt gut überlegt. Ich habe die Funktion als Finanzstadtrat über zwei Jahrzehnte sehr gerne und gewissenhaft ausgeübt. Dabei lag mir immer das Wohl meiner Heimatstadt Neulengbach am Herzen, frei von Zwängen und Vorgaben.“

„Als Marionette stehe ich nicht zur Verfügung.“ Raimund Heiss nach seinem Rücktritt als Finanzstadtrat

Das Verhältnis zu Bürgermeister Franz Wohlmuth sei schon länger angespannt gewesen, sagt Heiss, in den vergangenen Monaten sei es immer ärger geworden. Es habe persönliche Vorwürfe gegen ihn gegeben, das lasse er sich nicht gefallen. Bis jetzt habe es mit dem Bürgermeister kein Abstimmungsgespräch wegen des Budget-Voranschlags für 2020 gegeben, kritisiert Heiss. Er habe das Gefühl, dass seine Meinung nicht gefragt sei. „Und wenn man eine abweichende Meinung hat, dann gilt man als Hochverräter.“ Als Marionette stehe er nicht zur Verfügung.

Der 54-Jährige will jetzt der Jugend Platz machen, um deren Zukunft es gehe. Er will sich mehr seiner Familie widmen und seine Energie in seinen Beruf stecken: Heiss berät zahlreiche Gemeinden in Niederösterreich puncto Finanzen.

Bürgermeister Wohlmuth war für eine Stellungnahme bislang nicht erreichbar.

