Eichgrabener Direktorin Monika Siglreithmaier verabschiedet

Mit Beginn dieses Schuljahres ist die langjährige Volksschuldirektorin Monika Siglreithmaier in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Vergangene Woche wurde sie im Rahmen einer herzlichen und auch emotionalen Abschiedsfeier gewürdigt und gefeiert. Sechzehn Jahre lang hat sie die Volksschule gut durch spannende und intensive Zeiten geführt. Der große Um- und Zubau der Schule und die Corona-Zeit waren dabei besondere Herausforderungen. Darüber hinaus ist Monika Siglreithmaier auch immer im Musikverein aktiv und hat so nebenbei noch eine Master-Ausbildung gemacht. „Ich wünsche dir viele schöne Erlebnisse in der Pension und danke für deinen großen Einsatz für unsere Kinder“, so Bürgermeister Georg Ockermüller bei der Abschiedsfeier in der Schule.