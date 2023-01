Neulengbacher Kindergarten-Neubau soll heuer starten

NÖN: Die Stadtregierung hat sich für 2023 ein sehr großes Programm vorgenommen. Über neun Millionen Euro werden in Projekte investiert. Wo sehen Sie die Prioritäten?

Jürgen Rummel: Wir haben tatsächlich sehr große Pläne für’s heurige Jahr. Neun Millionen zu investieren ist nicht ohne. Das ist ein großer Wurf. An erster Stelle steht die Kinderbetreuung. Das ist für heuer das größte und wichtigste Projekt. An zweiter Stellen steht der Ausbau der Infrastruktur sowie die Stadterneuerung.

Wie geht es bei der Kinderbetreuung konkret weiter?

Rummel: Wir haben am Freitag eine offizielle Besprechung mit Vertretern des Landes für die Raumbedarfserhebung. Vier bis sechs zusätzliche Kindergartengruppen werden wir in naher Zeit benötigen. Ziel ist, heuer noch mit dem Neubau des Kindergartens am Grund des alten Rot-Kreuz-Hauses zu beginnen. Die Frage ist, ob es Sinn macht, dass die Gemeinde den Kindergarten selbst errichtet, oder ob mit Wohnbauträgern Kooperationen erfolgen sollen. Da gibt es noch viele Gespräche und vor allem wirtschaftliche Überlegungen. Momentan ist meine persönliche Tendenz aber, dass wir selbst bauen und den Wohnbau eher einbremsen.

Nicht nur in den Kindergärten gibt es Platzbedarf, sondern auch in den Schulen. Was genau wird da heuer umgesetzt?

Rummel: Der Sonderschulstandort in St. Christophen platzt aus allen Nähten und wird daher heuer erweitert. Der Standort ist für die Zukunft abgesichert und wird aufgewertet. Es gibt für den Ausbau schon konkrete Planungsunterlagen. Über die Sommermonate werden wir eine Großbaustelle haben. In dem Zuge wird auch beim bestehenden Heizwerk der Kessel getauscht und die Pfarre, Kindergarten und eine private Liegenschaft werden an das Heizwerk wieder angeschlossen. Die Volksschule Neulengbach ist mittelfristig ein Thema, auch hier wird Platz benötigt, da sind wir in den nächsten Jahren gefordert.

Neulengbach startet heuer wieder in die Stadterneuerung. Da geht es immer auch um Bürgerbeteiligung. Sind die Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen zu motivieren?

Rummel: Ja, das glaube ich schon. Bei der Stadterneuerung wollen wir uns auf das Zentrum konzentrieren. Wir wollen mit der Sanierung des alten Rathauses beginnen. Die Fassade ist schon ein Schandfleck, die Wände sind feucht. Ein großes Thema ist auch, dass das Gebäude nicht barrierefrei ist. Die Bibliothek ist ja im alten Rathaus, und das Team der Bibliothek wartet bereits auf eine baldige Sanierung. Daher bin ich überzeugt, dass Bürgerbeteiligung funktionieren wird.

Dauerthema in Neulengbach ist der Kanalausbau. Was sind da die nächsten Schritte?

Rummel: In Untereichen laufen die Ausschreibungen und die Einreichungen für das Wasserrecht. Der Wunsch wäre, dass wir da nach Ostern starten können. Da sind wir noch etwas gefordert, aber der Ausbau wird im heurigen Jahr erfolgen. Im Kirschnerwald geht es mit dem Sanierungsprogramm weiter. Bei allen Baustellen, wo aufgegraben wird, findet auch der Breitband-Ausbau statt.

Welche Infrastruktur-Projekte stehen noch an?

Rummel: Für den Neubau der Steghofbrücke laufen die Planungen. Zuerst wird der Abbruch der alten Brücke gemacht, dann kommt der Fischaufstieg, und dann der Neubau der Brücke. Ich hoffe auf eine Fertigstellung ebenfalls Ende 2023. Das hängt jedoch von vielen Akteuren ab und kann sich aufgrund des Fischaufstieges durchaus etwas verzögern. Die Steghofbrücke ist ein riesiges Projekt, das von Gemeinde und Land gemeinsam umgesetzt wird und mit enormen Kosten verbunden ist. Da reden wir von rund 1,5 Millionen Euro. Man muss dazusagen, dass es 2023 große Unterstützung seitens des Bundes gibt. Das kommunale Förderprogramm KIG hilft uns bei vielen Projekten, zum Beispiel beim Kindergartenbau oder bei der Photovoltaik-Offensive, die noch lange nicht zu Ende ist. Wir haben die Chance auf Förderungen von über 800.000 Euro und werden wieder versuchen, dass wir diese Förderungen bis zum letzten Cent ausschöpfen.

