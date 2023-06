Über den Zaun kletterten Diebe in der Nacht auf Donnerstag, 22. Juni, und gelangten so in das Wienerwaldbad. Dort bedienten sie sich im Freibereich der Kantine an Süßigkeiten und Getränken. Unerkannt suchten sie daraufhin das Weite. Als der Schaden – dieser beläuft sich auf rund 300 Euro – am nächsten Morgen bemerkt wurde, wurde Anzeige erstattet. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.