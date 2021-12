„Positiv denken“: Vorsätze für 2022 in der Region Wienerwald

Beate Raabe-Schasching, Obfrau des Neulengbacher Frauennetzwerks und des Vereins Arbeiterheim Neulengbach Tausendblum, tut sich aufgrund der Pandemie ein bisschen schwer mit der Frage nach Vorsätzen: „Pläne zu machen ist im Moment ein schwieriges Unterfangen. Sich etwas vornehmen in einer Zeit, in der das Leben zu einem guten Teil unvorhersehbar geworden ist, ist eine große Herausforderung.“

Freude auf FF-125er und „klassische“ Vorsätze

Aber eines hat sich die Neulengbacherin schon länger vorgenommen, nicht nur weil der Jahreswechsel bevorsteht: „Dass ich mir mein positives Denken durch nichts und von niemanden nehmen lassen werde. Dass ich trotzdem schöne Dinge und nette Zusammenkünfte plane – und eben zur Kenntnis nehme, wenn es wieder einmal Verschiebungen gibt.“

Positiv denken und sich nicht zu viel zu Herzen nehmen, hat sich auch Markus Keiblinger, Kommandant der Feuerwehr Asperhofen vorgenommen. Er hofft, dass sich 2022 die Corona-Situation verbessert, auch weil die Feuerwehr Asperhofen Mitte September ihr 125-jähriges Bestehen feiern möchte.

„Wir freuen uns schon auf das Fest und den Heurigen“, so Keiblinger. Sonst hat der Feuerwehrmann typische Neujahresvorsätze, wie er im NÖN-Gespräch scherzt: „Abnehmen und gesünder leben.“

Neustift-Innermanzings ÖVP-Bürgermeisterin Irmgard Schibich nimmt sich für 2022 nichts Besonderes vor: „Ich bin schon seit einigen Jahren vorsatzlos, weil ich die meisten Sachen dann sowieso nicht umgesetzt habe. Es kommt ja doch meistens anders.“

Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder nimmt sich vor, sich vor allem mit Menschen zu umgeben, die ihm guttun. Er will bewusster überlegen, welche Situationen besonders belastend sind und versuchen, diese zu vermeiden. Und den Termin-Stress durch Beruf und Feuerwehr will er besser in den Griff bekommen. „Gesunde Ernährung, Sport und gute Bücher sind wie in den letzten Jahren auch 2022 wichtig für mich.“

Der Kirchstettener Bürgermeister Josef Friedl hat sich eine „To-Do-Liste“ ins Büro gehängt: Neun Punkte stehen da drauf, die er im Lauf des Jahres erledigen will, zum Beispiel: „Alte Bekannte wieder treffen.“ Auch für mehr Sport will sich Friedl Zeit nehmen.

Monika Maier-Zehetner, stellvertretende Leiterin der Mediathek Asperhofen, hat privat keine Vorsätze. „Die habe ich mir noch nie gemacht, weil ich sie sowieso nicht einhalte“, lacht sie. Dafür hat sie 2022 in der Mediathek einiges vor: Tiptoi-Bücher sollen das Angebot der Bibliothek erweitern. Zudem soll es eine Kooperation mit der Gemeinde Sieghartskirchen geben, damit Toniefiguren getauscht werden können.