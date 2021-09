In der Neulengbacher Volksschule wurden die Ferien für die Installierung einer komplett neuen IT genützt. WLAN und Kabelnetzwerk wurden neu errichtet. 14 große Monitore in den Klassen ersetzen die gewohnten Tafeln. Die Lehrer und alle Klassen wurden mit Laptops ausgestattet.

„Insgesamt 72 Laptops wurden angekauft“, informiert Christian Kogler von der Stadtgemeinde Neulengbach. 150.000 Euro werden in die Digitalisierung investiert. 25 Prozent Förderung gibt es vom Schul- und Kindergartenfonds.

„Heuer haben wir wieder eine Vorschulklasse, die wir lange Jahre nicht hatten.“Neulengbachs VS-Direktorin Marietta Leibetseder

336 Schüler werden ab September die Volksschule in der Stadt besuchen, 93 davon sind Schulanfänger. Die Taferlklassler starten in vier Klassen. „Heuer haben wir wieder eine Vorschulklasse, die wir lange Jahre nicht hatten“, berichtet Direktorin Marietta Leibetseder.

In der Volksschule Maria Anzbach gehen 27 Taferlklassler an den Start, in Eichgraben sind es 45. Dort wurden über den Sommer alle Klassen mit Akustikdecken ausgestattet, die Laptops wurden erneuert, eine Dokumentenkamera wurde angeschafft, informiert Direktorin Monika Siglreithmaier.

In der Volksschule Kirchstetten gibt es heuer 21 Schulanfänger, im Laabental startet für knapp 60 Kinder die Schule: 37 Taferlklassler gibt es in Altlengbach, zehn in Laaben und 9 in Innermanzing. Die Laabener Schule hat ein neues Dach bekommen. Auch eine neue Heizung ist fällig.

In Innermanzing wurde in die technische Ausstattung investiert. In Asperhofen geht das neue Schulgebäude in Betrieb. 26 Taferlklassler starten ihre Schullaufbahn. Für Direktorin Margaret Ott wird es das letzte Schuljahr sein. „Es wird ein besonderes letztes Jahr in einer neuen Schule“, lächelt Ott.

In der Mittelschule Neulengbach hat ab September wieder jeder Jahrgang drei Klassen, freut sich Schulleiter Thomas Pölzl. Die Zahl der Schulanfänger ist auf 70 angestiegen. Zwei neue Pädagoginnen und ein neuer Pädagoge werden unterrichten. Drei neue Smartboards hat die Schulgemeinde angeschafft. In der Polytechnischen Schule könnte der Zulauf laut Pölzl größer sein.

Die Mittelschule Laabental geht mit einer Fülle von Plänen in das neue Schuljahr. Im Oktober werden mit Schülerinnen und Schülern Bäume entlang des neuen Parkplatzes gepflanzt. Auch der Innenhof der Schule wird neu gestaltet, informiert Obmann Daniel Kosak. Für den Unterricht ist eine Ausstattung mit Tablets vorgesehen. „Mit zwei hochwertigen EDV-Räumen sowie PCs in allen Klassen und Lehrerzimmern haben wir früh auf Digitalisierung gesetzt“, so Kosak. „Nun folgt der nächste Schritt, den wir auf Basis der Erfahrungen in der Corona-Zeit gesetzt haben.“

In der Mittelschule Eichgraben laufen ebenfalls die letzten Vorbereitungen für den Schulstart. Die Schülerzahl steigt leicht, es wird eine neue Lehrerin geben. „So wie alle anderen Schulen beginnen wir mit den Gurgel-Tests, das wird eine Challenge werden“, sagt Direktor Helmut Peter. Ihm ist eines wichtig: „Wir müssen Aufgeregtheit nehmen und Freude schaffen.“