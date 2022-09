Einblick in „das Anzbach“

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Mit Stolz präsentiert Michael Anderer „das Anzbach“, das ehemalige Restaurant Hubauer. Es ist ein Schmuckkästchen im Ortszentrum geworden, das Architekt Artur Chociwski geplant hat – eine Begegnungszone für Gesundheit, aber noch ohne Gastronomie.

Michael Anderer mit seinem Hund Sunny vor dem neuen Gebäude, das jetzt die neue Haunummer Purkersdorferstraße 6 hat. Foto: NOEN

„Ich freue mich über das gelungene Projekt trotz der vielen Änderungen und Hürden. Dabei danke ich der Gemeinde für ihre Unterstützung von der ersten Stunde an, den Professionisten und der Baufirma Szabo und Firma Hochrieder für ihre Arbeit bei allen Schwierigkeiten in der Pandemie. Ein Dankeschön geht auch an die Anrainer, die mit Lärm und Staub fertig werden mussten. Mit den zigtausend verlegten Wienerberger Ziegeln ist es schon jetzt ein Hingucker“, sagt der stolze Besitzer der Immobilie.

Die Räumlichkeiten im Dachgeschoß sind bereits vergeben und auch teilweise in Betrieb. Die Eröffnungen finden in den nächsten Wochen statt, spätestens bis Mitte Oktober. Derzeitige Mieter sind Kardiologen und Internisten im „Herz im Zentrum“ (Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie Andreas Kliegel, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie Jürgen Nowy), Katharina Mühlbacher (Fachärztin für Lungenerkrankungen), Carmen Crepaz (Ernährungsberatung), Madlen Kapeller (Psychotherapie), Birgit Kraml (Osteopathin) und die Roosi GmbH – IT und Data Intelligence.

Lokal spielt alle Stückerl - Pächter noch gesucht

„Sorgenkind“ von Anderer ist allerdings die Gastronomie im Erdgeschoß, denn diese ist noch immer nicht vergeben. Das Lokal biete einem Pächter alle Möglichkeiten, ausgestattet mit einer neuen Lüftungsanlage einer eingerichteten Küche, einem barrierefreiem Zugang vom Parkplatz, ein behindertengerechtes WC, neuen Toilettenanlagen und einem teilbaren Saal mit insgesamt 170 Sitzplätzen. Ein neu gestalteter begrünter, größerer überdachter Gastgarten mit 80 m² bietet im Sommer Platz unter einer Pergola.

Auf der Rückseite des Hauses gibt es einen Aufzug, der für einen barrierefreien Zugang in alle Geschoße sorgt. Zwei öffentliche Ladestationen für E-Autos sind bereits im Betrieb.

Das Haus bietet ökologisch und ökonomisch alles, was heute technisch möglich ist, weiß der stolze Besitzer. Wohlige Wärme gibt es durch die Fußbodenheizung. Die installierte Luftwärmepumpe heizt an kalten Tagen und kühlt im Sommer. Eine Photovoltaikanlage sorgt für den nötigen Strom. Im Obergeschoß sind noch drei Einheiten verfügbar. Im Keller sind Lagerabteile für die Mieter, aber auch für externe Verwender zu mieten.

