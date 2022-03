Ukraine-Krieg sorgt für große Unsicherheit im Bezirkl St. Pölten

Eine Krisensitzung wurde bei der Firma AKRA Karner Düngerproduktion in Neulengbach eingeschoben, als am Donnerstag der Angriff Russlands auf die Ukraine bekannt wurde. Man könne nicht abwarten, sondern müsse jetzt die richtigen Entscheidungen treffen, wie man auf diese Entwicklung reagiere, betont Firmenchef Robert Karner.

Kunden direkt in Russland oder in der Ukraine hat die Düngerproduktionsfirma zwar nicht, aber Nachbarländer werden sehr wohl beliefert: „Unsere Kunden in Polen oder Rumänien sind sehr nervös“, informiert Karner.

„Wir produzieren, was das Zeug hält“

Niemand weiß, wie sich die Situation im Osten entwickelt. Bei der Firma Karner wird auf Vorrat produziert, der Betrieb wurde auf drei Schichten umgestellt: „Wir produzieren, was das Zeug hält.“ Man wisse nicht, wie es puncto Gaslieferung, Rohstoffe und Energiekosten weitergeht.

Auch der Transport könnte ein Thema werden, denn in Speditionen arbeiten oft Fahrer aus der Ukraine: „Vergangene Wochen waren einige Lkw-Chauffeure aus der Ukraine bei uns. Sie waren psychisch ziemlich fertig. Sie haben ihre Familien daheim, kommen oft nur alle paar Wochen heim“, schildert Robert Karner. Generell würde auf dem Transportsektor eine Lücke entstehen, wenn ukrainische Lkw-Fahrer ausfallen, so der Unternehmer.

Die Firma Kahmann Lichtwerbung in Altlengbach hat keine Berührungspunkte mit der Ukraine oder Russland. Mit einem Dämpfer für die Realwirtschaft wird gerechnet.

Keine besonderen Auswirkungen aus der Geschäftstätigkeit mit den vom Krieg direkt betroffenen Ländern erwartet Constantia Teich in Weinburg. Unsicherheitsfaktor sei allerdings durchaus die Energie- beziehungsweise Gasversorgung.

Nicht nur um wirtschaftliche Folgen, sondern auch um Mitarbeiter und Freunde sorgen sich einige Unternehmen aus der Region. „Erschüttert“ zeigt sich angesichts der Vorgänge in der Ukraine die Voith-Konzernleitung. Die Sicherheit der Mitarbeiter habe in dieser Situation höchste Priorität. „Wir stehen in engem Austausch mit den wenigen ukrainischen Kollegen, die vor Ort für Voith arbeiten.“

Die Ukraine mache einen sehr kleinen Teil des Geschäfts aus. In Russland ist Voith mit allen drei Konzernbereichen vertreten. Voith erwartet Auswirkungen auf den Maschinen- und Anlagenbau, „deren Umfang aber aktuell noch nicht abgeschätzt werden kann“.

Der Naturkosmetik-Produzent Styx aus Ober-Grafendorf ist seit 2005 in Kiew präsent. Von dort beliefert Styx 350 Apotheken und über 1.200 Kosmetiksalons in der Ukraine. „Das Büro ist geschlossen, die Firma steht“, sagt Wolfgang Stix.

Drei seiner 15 Mitarbeiterinnen am ukrainischen Standort seien nach Polen geflüchtet, der Fahrer wurde ins Militär einberufen, mit der Geschäftsführerin ist er über Facebook-Messenger in Kontakt. Wie es weitergeht, weiß er nicht. An einen langwierigen Krieg glaubt Stix nicht. „Wenn Putin im Präsidentenpalast ankommt, ist alles vorbei.“ Stix will seinen Mitarbeitern einen sicheren Zufluchtsort in Österreich anbieten und garantieren.

Nach vielen Tränen hat sich Christina Lenart entschlossen, selbst die Initiative zu ergreifen. Seit gut zehn Jahren lebt die gebürtige Ukrainerin in Österreich. „Meine ganze Familie ist noch dort und sie will bleiben bis zum Schluss“, sagt die Wahl-St. Pöltnerin. Sie startete eine Aktion zum Sammeln von Medizinprodukten.

„Es ist schon einiges gebracht worden und ich bin in Kontakt mit Pharmafirmen“, sagt Lenart, die den Benetton Shop in der Kremsergasse betreibt. Es gebe viele Verwundete, da brauche es viele medizinische Hilfsmittel. „Die Hilfsbereitschaft ist wirklich toll.“

„Für mich ist ein Welt zusammengebrochen“

Auch für den Russland-Experten Erich Poyntner, Lehrer am Gymnasium Josefstraße in St. Pölten sowie Universitätsdozent kommt die Eskalation in der Ukraine total überraschend: „Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, ich dachte schon, dass Russland mit anderen Mitteln agiert. Es ist unfassbar, völlig unerträglich und grausig.“

Im Unterricht geht er auf das Thema nur ein, wenn er gefragt wird: „Wenn wer meinen Standpunkt wissen will, ist der einfach: Ich stehe nicht auf der Seite der Gewalt.“

