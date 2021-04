Die Spargelernte hat begonnen, am Freitag wurde der Verkaufsstand beim Penny-Kreisverkehr zum ersten Mal aufgesperrt.

Die heurige Spargelsaison läuft allerdings etwas schleppend an: „Wir haben noch geringe Erntemengen und hoffen auf besseres Wetter“, berichtet Karl Hollaus auf Anfrage der NÖN: „Aber ich bin guter Dinge.“

Heuer wurde mit der Ernte etwa 14 Tage später begonnen als im Vorjahr, das liegt an den winterlichen Temperaturen, die seien nicht ganz optimal, so Hollaus: „Spargel braucht jetzt mehr Sonnenschein und Wärme.“

Die ersten Kisten weißer Spargel waren am ersten Verkaufstag am Freitag jedenfalls schnell geleert, die Nachfrage sei groß, freut sich der Spargelbauer aus Raipoltenbach: „Viele Spargelliebhaber rufen schon an und informieren sich, wann der Verkauf beginnt. Am Freitag haben dann schon einige um acht Uhr früh beim Stand gewartet.“

Es ist die dritte Ernte auf dem Raipoltenbacher Spargelfeld. Die Pflege im Herbst sei aufgrund der großen Niederschläge diesmal schwierig gewesen: „Zum Formen der Spargeldämme war es sehr feucht“, so Karl Hollaus. Über den Winter habe es keine Probleme gegeben. Jedes Jahr würden beim Spargelanbau neue Dinge auftauchen, er sammle viele Erfahrungen, was man ändern und besser machen könne, berichtet Hollaus.

Wenn größere Spargelmengen geerntet werden können, werden die weißen und grünen Stangen auch in Ab-Hof-Läden in der Region angeboten werden. Auf die Frage, wie es puncto Abnehmern in der Gastronomie angesichts der Pandemie ausschaut, sagt Karl Hollaus: „Die Wirte, die jetzt auch auskochen, haben schon angefragt.“ Ob es Einbußen in Zusammenhang mit dem Lockdown gibt, lässt sich noch nicht sagen.

Gestochen wird der Spargel bis 24. Juni, danach wird nicht mehr geerntet, weil sich die Kultur dann nicht mehr regenerieren kann, weiß Hollaus. Bei der Ernte hilft die ganze Familie zusammen, auch Erntehelfer werden benötigt. Die Organisation ausländischer Erntehelfer funktioniert heuer besser als im Vorjahr, wo es aufgrund der Pandemie Unklarheiten mit den Einreisebestimmnungen gab.