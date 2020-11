Seit dreizehn Jahren ist Robert Kotlaba auf der Suche nach alten Kameras. Und das, obwohl er sich in seiner Berufslaufbahn intensiv mit Waffen, Mitteln zur Selbstverteidigung, Fischereizubehör und Jagdkleidung beschäftigt hat. Die Fotografie habe ihn bereits als Kind fasziniert, erzählt der Laabener, und er erinnert sich an seine Kindheit: „Meine erste Kamera war eine Zeiss Box Tengor.“

Zu seinem 60. Geburtstag haben ihn Freunde, Familie und Verwandte mit Kameras beschenkt. Und damit habe das ganze Schlamassel begonnen, scherzt der Pensionist.

„Ich fotografiere eigentlich alles, was mir vor die Linse kommt.“ Robert Kotlaba

Als seine Sammelleidenschaft bekannt wurde, kamen immer wieder Menschen im Hause der Kotlabas vorbei, um ihre alten Kameras abzugeben. „Ich freue mich immer noch über jedes einzelne Stück“, lacht der leidenschaftliche Sammler.

Die vielen Kameras sprengten schließlich alle räumlichen Gegebenheiten im Waffengeschäft, das mittlerweile der Sohn übernommen hatte. „Boris hatte absolut keine Freude mit meinen Sammlerstücken in seinem Fachgeschäft“, schildert er. Und so wurde ein Neubau angestrebt, welcher im Vorjahr fertiggestellt werden konnte, und wohin die vielen Sammlerstücke mittlerweile übersiedelt wurden.

Reihe um Reihe fügt sich jetzt Kamera an Kamera, alle vier Wände entlang. „Ich suche weltweit“, erklärt Robert Kotlaba. Gestöbert wird über ebay und in verschiedensten Kamerabörsen. Die einzelnen und oft seltenen Stücke trudeln, fein verpackt, per Post und Paketzustelldienst im Laabental ein.

„Gibt es ein Lieblingsstück unter den 1.800 Objekten?“ wollte die NÖN wissen. „Am meisten am Herzen liegen mir die amerikanischen Reporter-Laufbodenkameras“, erklärt Kotlaba. Und davon gibt es mittlerweile auch schon um die 30 Stück im Sammlerstudio.

Jedes einzelne Exemplar ist per Computer erfasst, mit exakter Beschreibung von Marke, Type und Herkunft.

Und was sagt die Gattin zur Sammelleidenschaft ihres Mannes? „Sie fotografiert auch sehr gerne. Mein Hobby akzeptiert sie. Vom Neubau war sie zuerst gar nicht begeistert, mittlerweile gefällt er ihr aber auch schon“, berichtet der Sammler.

Robert Kotlaba arbeitet aber auch mit der Kamera: Er ist spezialisiert auf das Anfertigen von Fotos von Gemäldesammlungen in Museen und Privatmuseen für die Katalogisierung. „Da ist vor allem auf die Spiegelung und auf die Farbtreue zu achten“, weiß der Fachmann. Entwickelt werden die Fotos aus analogen Kameras mit Filmen im eigenen Labor. „Und digitale Fotos bearbeite ich selbst am Computer.“

Und was wird fotografiert? Robert Kotlaba erklärt das ganz simpel: „Blumen, Landschaften, Tiere, meine Familie, eigentlich alles, was mir vor die Linse kommt.“