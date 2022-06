Neulengbacher Lego-Sammler: Von 0 auf 500.000 in 5 Jahren

Werbung

Am 1. Februar 2017 hat Daniel Schmatz das erste Lego-Set seiner Kinder aufgebaut, einen Seilbagger. Heute, fünf Jahre später, stehen 499.890 verbaute Klemmbausteine des Marktführers im Privatmuseum von Schmatz in Neulengbach.

Mit seiner neuesten Errungenschaft, dem Lamborghini Sián, kamen 3.696 weitere Plastikteilchen dazu – die halbe Million ist mit 503.586 nun überschritten. „Eigentlich war ich über das Lego hinweg“, meint Daniel Schmatz, „als mir im Jahr 2000 die Wohnung ausgebrannt ist und damit das Lego geschmolzen war“.

Aber als sein älterer Sohn die Lego-Sets unter dem Weihnachtsbaum ausgepackt hat, ist auch Schmatz wieder auf das Spielzeug hinein gekippt. Dann war für ihn klar: Alle Zug-Sets und alle Technic-Sets sollten in die Sammlung. Zwei Jahre später entschied er sich, den alten Bauernhof zu einem Museum umzubauen.

Im „eitle Kinderkram Neulengbach“, sind alle je erschienen 367 Lego-Zug-Sets, die je produziert wurden, in 145 Vitrinen und alle 1.000 Lego-Technic-Sets von Anbeginn bis ins Jahr 2011 in 321 Vitrinen ausgestellt. Die weiteren Jahre sind aktuell in Arbeit.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.