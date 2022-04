Autobahn-Knoten Steinhäusl wird generalerneuert

Werbung

Bis zu 74.000 Fahrzeuge rollen täglich über den Autobahn-Knoten Steinhäusl, etwa 11.000 davon sind Lkw. Nach fast 30 Jahren wird diese Verbindung der A 1 Westautobahn mit der A 21 Außenringautobahn ab 25. April generalsaniert.

"Für die Einrichtung der Baustelle werden rund fünf Tage benötigt", informiert Pressesprecherin Alexandra Vucsina-Valla.Im Juli und August wird im Bereich des Überganges von der A 21 auf die A 1 Richtung St. Pölten eine Inselbaustelle eingerichtet – das bedeutet, dass an dieser Baustelle der Verkehr links und rechts am Baufeld vorbeigeführt wird.

Während der rund sechs Monate dauernden Baustelle saniert die ASFINAG die Hauptfahrbahnen sowie die Auf- und Abfahrten A 1/A 21 im Knotenbereich. Zusätzlich erfolgen Maßnahmen an den Brücken und den Überkopfwegweisern. Die Zufahrt zur Raststation Steinhäusl bleibt in jeder Bauphase aufrecht. Mehr als neun Millionen Euro investiert die ASFINAG in diese Generalerneuerung.



