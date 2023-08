Mittelschule Laabental ist große Baustelle: „Es schaut wild aus“

„In der Mittelschule ist viel los“, stellt der Altlengbacher Bürgermeister Michael Göschelbauer fest. Die Schule, die vor fast 50 Jahren eröffnet wurde, wird saniert. Es wird auf Hochtouren gearbeitet. Auch die Heizung wird umgestellt: Statt mit Gas wird künftig mit Hackschnitzel geheizt. Insgesamt werden fast 1,7 Millionen Euro in die Schulsanierung investiert.

„Die Arbeiten laufen plangemäß. Im Moment kann man sich kaum vorstellen, dass hier in einem Monat wieder Schulbetrieb sein wird, aber wir sind zuversichtlich, dass sich alles ausgeht“, berichtet der Altlengbacher Vizebürgermeister und Schulobmann Daniel Kosak auf Anfrage der NÖN. „Derzeit schaut es sehr wild aus, die gesamte Schule ist eine einzige große Baustelle, überall wird gearbeitet.“

Wie Kosak ausführt, sind insgesamt zwölf Firmen mit 61 Arbeitern vor Ort tätig. „Überall wird geschraubt, gestemmt, verputzt. Neue Zwischenwände werden aufgezogen, Türen verbreitert, neue Leitungen gelegt“, so Kosak bei einem seiner regelmäßigen Lokalaugenscheine auf der Baustelle.

Bereits abgeschlossen ist der Einbau der neuen Schutzgitter in den Stiegenhäusern des Gebäudes. Die Arbeiten für den Heizungstausch sind schon weit fortgeschritten: Das Fundament für das neue Heizwerk steht bereits, die Zuleitung zum Gebäude ist fertiggestellt. Daniel Kosak: „Auch im Technikraum ergibt sich ein völlig neues Bild. Die beiden großen Gaskessel wurden ausgebaut, an ihrer Stelle wurden zwei große Pufferspeicher installiert, die künftig das mit der Hackschnitzel-Anlage erhitzte Wasser speichern werden.“

Die wichtigsten Rohbau-Arbeiten in der Schule sind ebenso bereits abgeschlossen. „Derzeit wird fleißig verspachtelt, gemalt, abends sind die Spenglerarbeiten im vollen Gange“, so Kosak. Auch in den Brandschutz wird investiert. „Im Altgebäude werden die neuen Rauchabzugsschächte momentan fertiggestellt, sie verbessern die Brandsicherheit des Gebäudes.“

Den oberen Bereich der Aula werde man kaum wiedererkennen. Die große abtrennende Glaswand wurde entfernt, damit wird der Aufenthaltsbereich für die Schülerinnen und Schüler deutlich größer. Insgesamt werden fast 1,7 Millionen Euro in die Arbeiten investiert. Abgerechnet wurden laut Info des Schulobmannes bislang Leistungen im Wert von rund 225.000 Euro.

Im September 1974 wurde das Schulgebäude mit sieben Klassen eröffnet. 24 Millionen Schilling kostete der Bau. 1997 wurde der Zubau eröffnet. Verschiedene Ausbau- und Sanierungsarbeiten wurden im Lauf der Jahre immer wieder durchgeführt.