Sanitäter-Geschwister wurden zu Geburtshelfern

Jeden Donnerstag um 18 Uhr tritt das Geschwister-Trio Maria, Martin und Benjamin Schubert seinen Nachtdienst beim Samariterbund Altlengbach an. „Ab und zu kommt es vor, dass wir schwangere Frauen mit beginnenden Wehen in ein umliegendes Krankenhaus transportieren, ein Routine-Transport, der normalerweise entspannt abläuft“, sagt Benjamin Schubert. In der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember ging es dann aber ziemlich schnell: Um circa zwei Uhr in der Früh machten sich die drei im Rettungsauto auf den Weg zu einer Familie in Altlengbach. Die dreifache Mutter Dominique lag in den Wehen. In der Alarmierung hieß aber, von einer Geburt sei man noch entfernt. „Die junge Dame machte einen entspannten Eindruck, obwohl sie schon drei Tage über dem errechneten Geburtstermin war“, erinnert sich Martin Schubert noch genau.

Nachdem die schwangere Frau schnell ins Rettungsauto gebracht wurde, machten sich die Sanitäter auf den Weg ins Krankenhaus. Und der kleine Sam hatte es aber dann doch eilig: Unmittelbar nach der Auffahrt auf die Autobahn überschlugen sich die Ereignisse. Nach dem Blasensprung und stärker werdenden Wehen wurde der Transport sofort in der nächstgelegenen Pannenbucht unterbrochen und nur wenige Momente später erblickte Sam um 2:24 Uhr das Licht der Welt. Das Baby und die Mutter, die bereits ihr zweites Kind im Rettungsauto geboren hatte, waren wohlauf und wurden vom Geschwister-Trio ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Eine Woche später durfte das Rettungsteam den kleinen Sam schon zuhause besuchen und neben Blumen für die Mutter auch eine kleine Erinnerung überreichen. „Und wer weiß, vielleicht wird ja aus dem Neugeborenen mal ein SAM-ariter“, freut sich der Samariterbund.