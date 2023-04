Frost hat Obstbäumen in Region Wienerwald zugesetzt

„Optimal war das nicht“, stellt Robert Höllerer angesichts des kalten Frühlingswetters der vergangenen Tage fest. Familie Höllerer betreibt in Hart, am Fuße des Kohlreitberges, einen Bio-Bauernhof in 420 Metern Seehöhe als Familienbetrieb. Obst und Obstsäfte werden verkauft.

Der Frost hat zu einem Totalausfall bei den Marillen geführt, berichtet Robert Höllerer gegenüber der NÖN. Wie sehr die Temperaturen von bis zu minus vier Grad den Apfel- und Birnbäumen zugesetzt haben, lässt sich derzeit noch nicht sagen: „Die Kernobstbäume haben beim Frost noch nicht geblüht. Aber man kann nicht sagen, dass sie keine Schäden haben.“ Auf den ersten Blick seien keine Schäden zu sehen, aber ob die Knospen unversehrt geblieben sind, werde sich erst zeigen, so der Bioobst-Bauer. „Die Bäume werden blühen. Aber das war im Vorjahr auch so, und dann waren die Blüten doch beschädigt und es war keine Befruchtung möglich“, so Höllerer. Erst in vier bis sechs Wochen werde man sicher sagen können, wie die Bäume den Frost ausgehalten haben. Tragen die Obstbäume wenig, so sei das schon bedrohlich – bei Ernteausfällen von bis zu 90 Prozent. Maßnahmen wie Räuchern oder Beregnen sind laut Robert Höllerer für seinen Betrieb nicht wirtschaftlich: „Räucherkerzen sind zu teuer, und für Frostberegnung steht bei uns nicht ausreichend Wasser zur Verfügung.“

Auch bei Familie Widmann hat der Frost der vergangenen Tage für Probleme gesorgt: „Wir hatten minus fünf Grad. Kirschen und Marillen sind kaputt“, berichtet Adelheid Widmann auf Anfrage der NÖN. Bei Apfel und Birne könne man noch nicht sagen, wie sich der Frost ausgewirkt hat. „Die Blüte ist jedenfalls nicht so üppig.“

