Theresa Prammer plaudert über ihr neues Buch

Ein junger Mann verschwindet. Und dann fehlt auch noch von einer jungen Frau jede Spur. Was ist geschehen? Das versucht ein ungleiches Ermittlerteam herauszufinden: Privatdetektiv Edgar Brehm und Schauspielschülerin Toni Lorenz, die man bereits aus Prammers Buch „Lockvogel“ kennt. Die NÖN hat mit Theresa Prammer, die als Mitbegründerin und Schauspielerin der Komödienspiele Neulengbach bekannt ist, über ihr neues Buch geplaudert.

NÖN:Wo haben Sie die Ideen für den Kriminalroman gesammelt?

Theresa Prammer: Mir ist ein Interview über einen Mord nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil die Vorgehensweise so ungewöhnlich war. Dazu hatte ich meine beiden Hauptfiguren, den Privatdetektiv und die Schauspielschülerin, die für ihn arbeitet, wie schon im ersten Teil „Lockvogel“. Damit habe ich mich hingesetzt und zu schreiben begonnen. Die Geschichte von „Schattenriss“ hat sich beim Schreiben ergeben. Ich glaube, ich sammle im täglichen Leben und bei Begegnungen immer Ideen, die dann aus dem Unterbewusstsein plötzlich auftauchen - so fühlt es sich beim Schreiben an.

Wie lange haben Sie an dem Werk gearbeitet?

Prammer: Vom ersten Schreibtag bis zum Erscheinen von Schattenriss, würde ich sagen, ist ungefähr ein Jahr vergangen. Da gehören auch die Überarbeitungen und das Lektorat dazu. Wenn ich die erste Fassung schreibe, mache ich keinen Tag Pause, das sind ungefähr vier Monate.

Wann sind Sie beim Schreiben am kreativsten?

Prammer: Ich wünschte, es gäbe dazu eine einfache Antwort, dann würde ich mich sofort zu dieser Zeit hinsetzen. Aber das hängt von vielen Faktoren ab, wie ich geschlafen habe, zum Beispiel, oder ob gerade sonst viel los ist. Was ich immer tue, ich fange sofort in der Früh zu schreiben ab, nahtlos nach dem Aufstehen, mit einem großen Kaffee. Da beginne ich mit den Morgenseiten, das ist eine Art Tagebuch, da kommt handschriftlich auf drei A4 Seiten alles rein, was mich beschäftigt. Auch „Schattenriss“ ist zu großen Teilen in den Morgenseiten entstanden.

Ist Ihr Ehemann Joseph Prammer Berater? Erster Leser? Oder schreiben Sie „im stillen Kämmerlein“?

Prammer: Joseph ist nicht nur mein wichtigster, er ist auch ein großartiger Berater, ich bespreche viel mit ihm, angefangen beim Plot, über die Motive der Figuren, etcetera. Er ist der allerbeste Testleser.

Sie sind derzeit auf Leserreise. Wie läuft das?

Prammer: Ich liebe Lesungen. Da kommt die Schauspielerin in mir durch, ich erzähle auch gerne Hintergrundinfos über die Recherchen, weil ich das selber immer so interessant finde, was ich alles erfahre. Es ist immer wieder ein großes Vergnügen, Leserinnen und Leser zu treffen. Gerade bin ich aus Maria Schmolln gekommen, das war auch ein großes Highlight, dort habe ich mit zwei Kollegen gelesen, Andreas Föhr und Stefan Slupetzky. Wir waren auf drei Standorte verteilt und das Publikum, insgesamt 150 Besucher, hat zwischen den Lese-Tatorten gewechselt, das war sehr lustig.

Wird es in Neulengbach wieder eine Lesung geben?

Prammer: Bis jetzt haben wir noch nichts besprochen, aber ich würde mich sehr darüber freuen.

Gibt’s schon Ideen für das nächste Buch?

Prammer: Ja, ich bin auch schon wieder mitten im Schreiben, es ist der nächste Fall von Edgar und Toni. Und auch die anderen Figuren sind mit dabei, sowohl Ralph, als auch Tim und Tonis Oma.

