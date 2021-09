Entdecken, wie man mit Körper und Sprache Figuren entwickelt und spannende Geschichten erzählt und Bühnenluft schnuppern können Kinder und Jugendliche von 11 bis 19 Jahren ab Samstag, 2. Oktober, im Rahmen der Schauspielakademie in Neulengbach, gemeinsam mit Theresa und Joseph Prammer.

„Geplant ist, dass die Teilnehmer im nächsten Jahr auch bei den Komödienspielen mit dabei sind“, berichtet Theresa Prammer. Auch ein eigenes Stück soll es geben. Los geht es am Samstag, 2. Oktober, von 9 bis 11 Uhr in der Mittelschule Neulengbach, bis Mai wird dann in regelmäßigen Abständen geprobt.

Mehr Infos und Anmeldung: www.mkmnoe.at