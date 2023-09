Schauspielakademie Neulengbach: Reif für die Bühne?

Die Schauspielakademie Neulengbach startet wieder in die neue Saison. Foto: streulicht.at

J oseph und Theresa Prammer bieten wieder Schauspielunterricht im Rahmen der Kreativakademie NÖ für Kinder und Jugendliche an. Es gibt einen Schnuppertermin am 7. Oktober, das Wintersemester beginnt am 11. November.