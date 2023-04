„Rettet das Kind“ wird in Neulengbach unterstützt

Daniela Bruckmayer vom Verein Handwerksleut und Lisa Köhler, Betreiberin des Campingplatzes Finsterhof in Neulengbach haben einen Scheck in der Höhe von 3125 Euro an die Organisation „Rettet das Kind Niederösterreich“ überreicht.

Dieser Reinerlös stammt vom Ostermarkt am Finsterhof und setzt sich aus den Standgebühren der Austellerinnen und Aussteller, den Einnahmen an der Bar und den großzügigen regionalen Sponsoren zusammen. „Besonders durch die zahlreichen Besucherinnen und Besucher und das gut angenommene Rahmenprogramm war der Ostermarkt ein schöner Erfolg“, freuen sich Daniela Bruckmayer und Lisa Köhler. Sie haben noch viele weitere Veranstaltungen, Märkte und Feiern auf dem Finsterhof vor. Und sie freuen sich, dass sie an die Pädagoginnen und Pädagogen von Rettet das Kind Niederösterreich - Außenwohngruppe Emmersdorf eine Spende übergeben und so diese Organisation und die Kinder vor Ort unterstützen konnten.

In den nächsten Monaten soll vor allem das Sommer-Kinder-Programm den alten Gutshof in Neulengbach wieder beleben und spannende Tage für Klein und Groß bringen.

