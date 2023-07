Laabental: Wie geht es mit den Bankomaten weiter?

Wie es mit den Bankomaten in Brand-Laaben und Altlengbach weitergeht, steht noch nicht fest. Denn für das kommende Jahr wurde - wie in einigen anderen Gemeinden in Niederösterreich auch - ein neuer Vertrag mit deutlich schlechteren Konditionen vorgelegt. Pro Jahr würde man bei ungefähr 24.000 Euro liegen. Die Gemeinden wollen jetzt Alternativen prüfen und Angebote anderer Anbieter einholen. Zumindest bis Jahresende ist der Betrieb aber in jedem Fall gesichert.

Seitens der für die Bankomaten zuständigen Firma Payment Services Austria (PSA) heißt es, dass die Anzahl der Bankomaten in Niederösterreich insgesamt relativ stabil sei. „Im Zeitablauf ergeben sich naturgemäß einzelne Veränderungen, wie in den angesprochenen Gemeinden“, informiert das Unternehmen. In Zusammenarbeit mit den Gemeinden sei man bestrebt, sinnvolle und nachhaltige Lösungen zu finden und entsprechend dem Bedarf zu optimieren.

Das Unternehmen verweist außerdem darauf, dass es in den vergangenen Jahren massive Steigerungen der Kosten für den Betrieb eines Bankomaten gegeben haben, „wo hingegen die Nutzung stark abgenommen hat“, teilt PSA mit.