Wohnungen am Klosterberg in Neulengbach übergeben

101 Wohnungen hat die Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland am Klosterberg errichtet. Vor zwei Jahren wurde mit dem Bau begonnen, jetzt ist die Anlage fertig. 83 Wohnungen sind vergeben und wurden nun an die Bewohnerinnen und Bewohner übergeben. Die geförderten Mietwohnungen mit Kaufoption sind aufgeteilt auf sieben Gebäude.

Alpenland Obfrau Isabella Stickler freut sich mit den neuen Bewohnern und betont: „Der gemeinnützige Wohnbau ist aktuell besonders wichtig, um den Traum vom eigenen Zuhause für alle Wirklichkeit werden zu lassen. In der gefragten Lage hier in Neulengbach leistet dieses Projekt einen wichtigen Beitrag, den steigenden Wohnbedarf zu decken – und das zu leistbaren Preisen und in höchster Qualität.“

Sieben Gebäude mit 101 Wohnungen sind am Klosterberg entstanden. Foto: Josef Herfert

In schöner Ruhelage, nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, sind die sieben Wohngebäude in einem Bauabschnitt errichtet worden. Alle Wohnungen sind durch das Land Niederösterreich gefördert. „Unser Ziel ist leistbarer Wohnraum für unsere Landsleute – in allen Regionen des Landes“, betonte Bundesrätin Sandra Böhmwalder. Aktuell seien landesweit rund 6.000 Wohneinheiten im Bau. „Damit wir auch in Zukunft leistbaren Wohnraum schaffen können, werden darüber hinaus gerade die Wohnbauförderrichtlinien überarbeitet – diese werden noch im Herbst präsentiert“, so die Bundesrätin, die in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zur Wohnungsübergabe kam.

Die neuen Wohnungen am Klosterberg sind zwischen 44 und 107 m² groß. „So entsteht eine bunte, generationenübergreifende Nachbarschaft“, wird seitens Alpenland festgehalten. „Raum für ein gutes Miteinander bietet die autofreie Anlage in einem großzügigen Gemeinschaftsraum und im lebendigen Grünbereich mitsamt Spielplatz und Ruhebereichen. Tiefgarage, barrierefreier Zugang, Fahrradabstellplätze und vieles mehr sorgen für ein komfortables Wohnumfeld.“

Bürgermeister Rummel betonte bei der kleinen Feier: „Die laufende Weiterentwicklung unserer Stadt ist für uns ein zentrales Anliegen, damit wir weiterhin für alle Bürgerinnen und Bürger ein lebenswertes Umfeld bieten können. Aktuell sind wir im Zuge der Dorf- und Stadterneuerung auf der Suche nach Ideen zur Zentrumsbelebung, auf die wir in den kommenden Jahren einen besonderen Fokus legen.“

Foto: Josef Herfert

Das Projekt am Klosterberg hatte wie berichtet nicht nur Befürworter. Eine Initiative gegen den Bau wurde gestartet: Unter dem Titel „Rettet den Klosterberg“ wurden Unterschriften gegen die Verbauung gesammelt.