Glasfaser in Kirchstetten: Ausbau geplant

Bis zum Jahr 2026 soll im gesamten Gemeindegebiet von Kirchstetten schnelles Internet zur Verfügung stehen. „In der ersten Phase geht es um die Bereiche Fuchsberg, Senning und Oberwolfsbach“, berichtet Bürgermeister Josef Friedl gegenüber der NÖN. Weiter gehen wird der Ausbau dann in Sichelbach und Totzenbach. Im Jahr 2025 soll mit dem Ausbau in Kirchstetten, Pettenau, Hinterholz und Waasen begonnen werden.

Vergangene Woche fand eine Informationsveranstaltung statt. Das Interesse war groß. „Das Projekt wird sehr positiv angenommen“, freut sich Friedl. Gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig gute Internetverbindungen sind: „Gleich im ersten Lockdown haben wir viele Anfragen gehabt.“

Die Gemeinde Kirchstetten hat einen Kooperationsvertrag mit A1 abgeschlossen. Mit der Technologie „Fiber to the Home“ können die Haushalte jetzt einen direkten Zugang zum A1-Glasfasernetz bekommen. Ziel ist es, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich noch vor dem Baustart für einen Glasfaseranschluss entscheiden. „Der Vorteil ist, dass der Glasfaseranschluss von A1 während dieser Aktionsphase günstiger hergestellt wird“, hält der Bürgermeister fest. Der Anschluss kommt auf 300 Euro. „Man ist aber nachher nicht verpflichtet, dass man A1 als Anbieter nimmt, das finde ich fair“, so Friedl.

