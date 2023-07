Junges Ensemble Neulengbach genießt seine Auftritte

Das „Junge Ensemble Neulengbach“ wurde vor etwas über einem Jahr durch Clemens Holzbauer und Vincent Kendler gegründet (die NÖN hat damals berichtet). Für die musikalische Leitung ist Clemens Holzbauer zuständig, die organisatorische Leitung obliegt Vincent Kendler. „Wir waren damals 14 Mitglieder, jetzt besteht unser Ensemble bereits aus 24 aktiven Mitgliedern“, berichtet Kendler stolz. Klar, dass bei jedem Auftritt aus beruflichen oder schulischen Verpflichtungen nicht immer alle dabei sind. Acht Auftritte gab es im ersten Jahr, unter anderem musizierte das Ensemble in voller Besetzung beim Adventsingen anlässlich des Neulengbacher Advents und auch beim Konzert „Komm, süßes Kreuz“ im heurigen März. „In kleineren Besetzungen durften wir bereits mehrere Taufen und Hochzeiten musikalisch gestalten“, freut sich Kendler. Welches der bisher schönste Auftritt war, wollte die NÖN wissen. „Jeder war auf seine besondere Art einzigartig. Dadurch, dass die Ensemblebesetzung durch Neuzugänge laufend erweitert wird, hat man bei jedem Auftritt das Gefühl, sich als Ensemble neu erfinden zu dürfen“, erklärt Ensemblegründer Kendler.

Der nächste große Meilenstein ist das erste eigene Konzert, das am 8. Oktober in der Stadtpfarrkirche Neulengbach über die Bühne gehen wird. Das Programm wird aus Klassikern der Popularmusik, mehrstimmigen Gospels, klassischen Werken, Instrumentalstücken der Filmmusik und mehr bestehen.

Das Repertoire des JEN - Jugendensembles Neulengbach umfasst Klassiker der englischen und deutschen Popularmusik, mehrstimmige Gospels, Werke der Barockzeit, klassische Instrumentalwerke, Stücke des Neuen Geistlichen Liedes und vieles mehr. „Geprobt wird derzeit ausschließlich anlassbezogen. Dies nicht zuletzt, weil wir versuchen wollen, Arbeit, Studium und Schule mit der gemeinsamen Leidenschaft zur Musik zu vereinen“, erklärt Kendler. Die Proben finden geblockt sowohl in der Pfarrkirche Neulengbach als auch im Pfarrheim statt.

Beachtenwert ist das jugendliche „Alter“ der beiden Gründer: Clemens Holzbauer ist 18 Jahre alt, Vincent Kendler 20. Holzbauer schloss im März seinen Grundwehrdienst beim Bundesheer ab. Er ist regelmäßig beim Roten Kreuz Neulengbach als freiwilliger Rettungssanitäter tätig. Momentan bereitet er sich auf den Medizin-Aufnahmetest vor. Seit 2017 studiert Clemens Holzbauer am Diözesankonservatorium „Lied-Messe-Oratorium“ mit Hauptfach Gesang, seit 2019 „Kirchenmusik“ mit Hauptfach Orgel. Vincent Kendler studiert seit Oktober 2021 Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Neben dem Studium arbeitet er geringfügig in einer Rechtsanwaltskanzlei. Seit 2008 spielt er Violine in der Musikschule Neulengbach, wo er das Hauptfach Violine zuletzt mit Auszeichnung abschloss.

Die beiden Gründer freuen sich, wenn „ihr“ Ensemble für Tauffeiern, Hochzeiten und sonstige Feierlichkeiten oder Veranstaltungen gebucht wird. Anfragen: 0664/1420708 bei Vincent Kendler. Das Ensemble ist auch gerne bereit, neue Herausforderungen anzunehmen.