Kultursommer Neulengbach „Nur ein Gewitter hält uns ab“

Der Kultursommer in Neulengbach ist in vollem Gange. Über den ganzen Juli gibt es die Komödienspiele mit dem Stück „Das Geheimnis der drei Tenöre“.

Zehn weitere Veranstaltungen stehen in diesem Kultursommer noch auf dem Programm. Austropop liefern „Wir4“, die Orginalband von „Austria 3“: eine geballte Ladung an Hits, wie etwa „I am from Austria“ oder „Für immer jung“ gibt’s zu hören.

Auch Kabarettabende, Kindertheater und Lesungen

Von Klassik bis Schlager reicht das Programm beim „Musikalischen Gefühlscoktail“: Es werden musikalische Highlights aus verschiedenen Genres wie Oper, Operette, Musical, Filmmusik und Schlager geboten.

Auch Jazz und Swing dürfen im sommerlichen Kulturangebot in der Stadt nicht fehlen: „Terzinsky & Friends meet Tschelsie“ ist ein entspanntes Zusammenkommen bei Sonnenuntergang mit einem kühlen Cocktail in der Hand.

Was beim Musikprogramm nicht fehlen darf ist Indie Rock/Pop mit der Live Band Strandhase. Die Musiker bringen im Sommer ihr drittes Studioalbum heraus.

Zum Kultursommer gehören auch zwei Kabarettabende. Die Medizinkabarettisten Ronny Tekal und Norbert Peter präsentieren „Gesund Gelacht“, schließlich gilt Lachen als die beste Medizin. Christoph Fälbl sorgt mit einer „Melange“ ebenfalls für gute Unterhaltung.

Das Kindertheater „Schnöder und Schröder ermitteln“ bietet ein spannendes Fällelösen für Kinder von sieben bis elf Jahren.

Zwei Lesungen finden ebenfalls im Rahmen des Kultursommers statt, zum einen das „Literaturfrühstück“ mit musikalischer Begleitung von Uschi Nocchieri und zum anderen Erika Pluhar mit der Lebensgeschichte „Hedwig heißt man doch nicht mehr“.

Schlusspunkt im Veranstaltungsreigen ist Anfang September eine Vernissage in der Galerie am Lieglweg: Alfred Hruschka stellt mit seinen Werken den oft herbeigeführten Verfall und die Veränderung der Natur dar.

Der Großteil der Veranstaltungen findet unter freiem Himmel im Innenhof des Gerichts statt. Kulturstadträtin Maria Rigler hofft auf gutes Wetter: „Nur Gewitter hält uns ab. Wenn es kalt ist, gibt es Decken.“ Als Alternative für Schlechtwetter gibt es direkt neben dem Gerichtshof den Lengenbacher Saal.

