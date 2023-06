Maria Anzbacher Kids gingen auf musikalische Reise

Trotz 30 Grad im Saal waren die Schulkinder begeistert bei den Tanz, Musik- und Gesangvorführungen dabei. Direktorin Ursula Vizdal sprach die verbindenden Worte und stellte die einzelnen Gruppen vor. Bei diesem Nachmittag zeigten die Kinder mit Freude und Spaß ihre verschiedenen Talente.

Zur Aufführung begrüßt wurden auch die Kooperationslehrerinnen und die Direktorin der Musikschule Iris Trefalt. Die Volksschule Maria Anzbach bietet in Kooperation mit dem Musikschulverband Maria Anzbach – Eichgraben den Schülerinnen und Schülern eine ergänzende musikalische Ausbildung an. Schon im Kindergarten fand das Projekt „Musikalische Früherziehung” sehr großen Anklang. Der erweiterte Musikunterricht in der Volksschule ist daher eine Fortsetzung dieses musikalischen Bildungsangebotes. Zusätzlich zur Klassenmusikstunde werden musikalisches Gestalten, Chor, Spielmusik und Kreativer Tanz – gemeinsam von Klassenlehrer und Musikschullehrer betreut – angeboten.

Nach den gelungenen Darbietungen lud der Elternverein zu einer Stärkung mit Eis und Getränken ein