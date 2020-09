Einen ganz normalen Schulbeginn gibt es heuer zwar aufgrund der Coronapandemie nicht, trotzdem herrscht bei den Direktoren durchwegs Optimismus.

„Ich freue mich auf den Schulanfang und bin positiv gestimmt. Die Situation ist zwar unlustig, aber Schwarzmalen hilft auch nichts“, stellt etwa Marietta Leibetseder, die Direktorin der 16-klassigen Neulengbacher Volksschule fest. Soziale Kontakte seien gerade auch für die Kinder wichtig. Man könne mit dem Thema Corona umgehen und achte auf die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen. Desinfektionsmittelspender gibt es beim Eingang und in allen Klassen. Häufiges Händewaschen, Abstandhalten und noch mehr Lüften als sonst werden zum Schulalltag gehören.

Besonders spannend wird der 7. September natürlich für die Taferlklassler werden: 81 Schulanfänger starten in Neulengbach in vier Klassen. Das entspricht in etwa den Zahlen der vergangenen Jahre.

Wie die Heilige Messe zum Schulbeginn in Neulengbach heuer gefeiert wird, ist noch nicht ganz klar, voraussichtlich werden nur die Schüler eines Jahrgangs gemeinsam einen Gottesdienst feiern.

In Maria Anzbach wird es auch keine Schulmesse für alle geben, sondern nur für die 23 Schulanfänger. Pfarrer Wilhelm Schuh wird den Segen für alle spenden. Auch in der Maria Anzbacher Volksschule sind Sicherheitsvorkehrungen das große Thema, um das Lehrerteam und die 119 Schüler vor einer Covid-19-Infektion zu schützen: „Wir werden wo es möglich ist die Schüler trennen, möglichst viele Aktivitäten im Freien, im Schulgarten mit Pavillon, durchführen. Die Pausen werden gestaffelt sein. Jede Klasse wird einzeln entlassen werden“, erläutert Direktorin Ursula Vidzal. Schulfremde Personen sollen im Schulgebäude Mund- und Nasenschutz tragen.

Ohne Angst geht auch die Eichgrabener Volksschuldirektorin Monika Siglreithmaier in das neue Schuljahr: „Wir sind die Sicherheitsmaßnahmen schon gewöhnt, wir haben Direktiven bekommen, wir haben mit der Gemeinde alles besprochen.“ 51 Schulanfänger gibt es heuer in Eichgraben, insgesamt hat die Schule acht Klassen. Wichtig ist der Schulleiterin, dass sich die Kinder trotz des neuen Virus in der Schule wohlfühlen.

Auch in Asperhofen und Kirchstetten sowie im Laabental laufen die Vorbereitungen für das neue Schuljahr. Heuer gibt es mehr Taferlklassler als in den vergangenen Jahren, weiß Direktorin Karin Scheibelreiter, die für alle drei Laabentaler Volksschulen zuständig ist.

In Altlengbach gibt es zwei Klassen mit je 21 bis 22 Kindern, in Neustift-Innermanzing ist es eine Klasse mit 22 Kindern und in Brand-Laaben sind es 16 Kinder, hier ist die erste und zweite Schulstufe beisammen.

Schulmessen sind

noch fraglich

Der Schulbeginn werde so gestaltet, wie es in den Verordnungen verlangt wird. „Ob eine Schulmesse abgehalten werden kann, wissen wir noch nicht. Ausgemacht ist es mit dem Herrn Pfarrer. Allerdings warten wir noch auf die Vorgaben. Wenn es möglich ist, wollen wir eine Messe durchführen.“