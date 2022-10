MS Eichgraben: Peter geht in Pension, Herbst übernimmt

Mit Anfang Oktober gab es an der Mittelschule einen Leiterwechsel. Der langjähriger Direktor Helmut Peter geht in den Ruhestand und übergibt das Zepter an Sabrina Herbst. Helmut Peter unterrichtete am Beginn seiner Lehrerkarriere viele Jahre in Pressbaum.

Seine Fächer waren Deutsch und Geschichte. Im Juni 1999 wurde er zum Leiter der damaligen Hauptschule Eichgraben ernannt. Mit Ende September ging für ihn ein wesentlicher Lebensabschnitt zu Ende. „Wenn ich ein wenig in mich hineinhöre, merke ich schon, dass mich das nicht ganz unberührt lässt“, fällt ihm der Abschied nicht ganz leicht.

Aber es gibt bereits Pläne, die er in der neugewonnenen Freizeit umsetzen möchte. „Die Geschichte hat mich immer fasziniert und ich möchte weiterhin, ob nah oder fern, ihren Spuren folgen. Außerdem macht es mir nach wie vor Freude, für meine Heimatgemeinde Maria Anzbach als Vizebürgermeister tätig sein zu dürfen“, sagt Peter.

Als Highlights seiner Laufbahn bleiben ihm jene Momente in Erinnerung, in denen es gelungen ist, Menschen positiv zu erreichen: „Oft haben mich die Kinder mit ihrer Neugierde, ihrem Frohsinn und ihrer unverfälschten Herzlichkeit berührt, manchmal habe ich hoffentlich auch sie mitnehmen und positiv verstärken können. Man spürt sofort, wenn ein Gespräch oder eine Unterrichtsstunde zu etwas Besonderem wird. Dafür leben wir Lehrer.“

In den mehr als dreiundzwanzig Jahren als Direktor gab es für ihn unzählige Erlebnisse unterschiedlicher Art. Ein ganz kleiner Teil davon, war natürlich auch problematisch. „Ausgelassen hätte ich diese dennoch nicht, denn man wächst daran“, sagt Helmut Peter.

Seine Nachfolgerin Sabrina Herbst war und ist eine wichtige Stütze der Mittelschule Eichgraben. „Ich wünsche ihr Ausdauer, Geduld, Frohsinn und Gelassenheit. Sie ist gut strukturiert, weiß was sie will, schätzt ihr Team und mag die Kinder. Das möge sie sich erhalten“, so Peter.

