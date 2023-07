Endlich Ferien im Laabental

Endlich Ferien. Am Freitag war es soweit. Die Schülerinnen und Schüler bekamen ihre Zeugnisse und ab ging es in die Ferien. In der letzten Schulwoche wurde den Kindern aber noch einiges geboten. Denn viele Ausflüge und Projekte standen am Programm. Die zweite Klassen unternahmen einen Ausflug nach Schönbrunn, die dritten Klassen genossen Kunst beim Hundertwasserhaus und die vierten Klassen luden zum Abschlussabend mit Theater und Tanz ein.