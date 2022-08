Region Wienerwald: 75 Kinder in der Sommerschule

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Die Klassenräume und die Lehrerzimmer werden geputzt, die Turnsäle und Werkräume werden hergerichtet – überall in den Schulen laufen die letzten Vorbereitungen für den Schulbeginn am 5. September. So wurden etwa in der Neulengbacher Volksschule die Räume im ersten Stockwerk neu ausgemalt. Auch die Markierungen bei den Schutzwegen wurden erneuert, damit zum Schulanfang die Kinder wieder sicher in die Volksschule gehen können.

Während die einen noch die letzten Ferientage genießen, bereiten sich viele Kinder bereits auf das neue Schuljahr vor, entweder daheim oder zum Beispiel in der Sommerschule, die heuer wieder in der Stadtgemeinde Neulengbach angeboten wird. Dort können sich die Kinder auf das neue Schuljahr einstimmen und versäumten Lehrstoff nachholen.

„Neu ist, dass heuer auch Volksschüler dabei sind“, informiert Familienstadträtin Maria Rigler. Im Vorjahr gab es wie berichtet Probleme mit Lehrkräften für die Sommerschule: Es hatten sich zu wenig Pädagogen gemeldet, das Angebot musste reduziert werden.

Heuer klappte alles reibungslos, freut sich Rigler: „Es ist alles super über die Bühne gegangen. Direktor Pölzl von der Mittelschule hat das heuer in die Hand genommen und geschaut, dass wir genügend Lehrpersonal haben.“ Tatsächlich hätten sich heuer sogar mehr Lehrkräfte gemeldet als schlussendlich benötigt wurden.

75 Kinder aus Neulengbach und den umliegenden Gemeinden besuchen die Sommerschule 2022. Auch ukrainische Kinder sind dabei. Standort ist die Mittelschule in Neulengbach. Wie Stadträtin Rigler informiert werden die Schülerinnen und Schüler in neun Gruppen unterrichtet.

Sechs Gruppen gibt es für Mittelschüler, eine Gruppe für Volksschulkinder und zwei Gruppen gibt es für ukrainische Kinder. Zwei Buddys begleiten die Schülerinnen und Schüler und helfen, wo sie gebraucht werden. Die Buddys kommen aus dem BORG Neulengbach: Sophie Mayer und Carina Rauchecker. Leiter der Sommerschule ist auch heuer wieder Serverin Strasser.

Kinder fordern und fördern

Das Motto beim Unterricht in den letzten beiden Ferienwochen lautet „fordern, fördern und Kreativität Raum geben“. Damit sollen die Kinder auf das neue Schuljahr eingestimmt werden. Die Organisation der Sommerschule ist laut Thomas Pölzl heuer wesentlich besser verlaufen als der Start im Vorjahr. Die Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion NÖ funktioniere sehr gut.

Auch Josef Fürst von der Bildungsdirektion zieht positive Bilanz über das Lernangebot in den letzten beiden Ferienwochen: „Die Sommerschule hat gut funktioniert.“

