Die Mittelschule Eichgraben lud zum Theater: „Wenn Amor zielt“

Die Mittelschule Eichgraben lud vergangene Woche zum Schultheater in die Schulaula und begeisterte in drei ausgebuchten Vorstellungen mit dem Stück „Wenn Amor zielt“. „SchülerInnen und die LehrerInnen der Mittelschule Eichgraben haben eineinhalb Wochen lang an den Bühnenbildern und Dekorationen für das neue Theaterstück „Wenn Amor zielt“ gearbeitet“, berichtet die Schulleiterin Sabrina Herbst.

Es wurden unzählige Kleider genäht, Kulissen gebaut, Drucksachen designt, Videos geschnitten und auch Stellwände als Kulissen gesprayed bzw. bemalt. Währenddessen hat die Theatergruppe unter der Regie von Edith Satzl das neue Stück fleißig geprobt. „Es war sehr lustig und die Projektwoche machte großen Spaß“, so Herbst.

„Wenn Amor zielt“ verschmelzen die Welten zwischen dem alten Verona zur Zeit von Romeo und Julia und Wien Ottakring in der Gegenwart. Die jungen Schauspielerinnen und Schauspieler samt dem Schulwart Gerhard Fuchs, der Amor spielte, gingen in ihren Rollen auf und sorgten für drei tolle humorvolle Theaterabende. Das Publikum war begeistert von der Leistung der Schüler und dankte mit jeder Menge Applaus. Der Elternverein lud in der Pause zum Buffet.