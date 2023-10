Kirchstettener Ortschef: „Wir müssen Einsparungen machen“

NÖN: Die Erweiterung der Volksschule in Totzenbach scheint unter keinem Stern zu stehen. Zuerst hat sich eine Bürgerinitiative gegen den Zubau gebildet, jetzt müssen wegen der hohen Kosten beim Bau Abstriche gemacht werden.

Josef Friedl: Das Projekt ist komplizierter als gedacht. Mit der Bürgerinitiative hat man sich geeinigt, wir haben auch eine Informationsveranstaltung gemacht. Jetzt sind die Energiekrise und die Baukrise dazugekommen, und wir haben Mehrkosten von einer Million Euro. Wenn wir den Zubau wie geplant errichten würden, wären wir bei über fünf Millionen Euro. Das ist schon ein Wahnsinn. Dass die Preise in der Baubranche so steigen werden, hat man vor zwei Jahren nicht abschätzen können. Aufgrund von weiteren laufenden Projekten müssen wir Einsparungen bei der Schule machen.

Wie wirkt sich das auf?

Friedl: Auf die Größe des Zubaus wirkt sich das nicht aus, sondern auf die Ausführung. Es wird zum Beispiel nicht wie geplant einen Glaslift zwischen den Gebäuden errichtet, sondern einen Treppenlift. Wir machen kein Gründach und wir bauen im obersten Stockwerk nicht gleich eine Klimaanlage ein. Mit solchen Maßnahmen sparen wir 500.000 Euro ein. Wir sind bei der Finanzierung in engstem Kontakt mit der Landesregierung. Ein Problem ist, dass die Fördergelder nicht an die jetzigen Baupreise angepasst wurden. Aber die Realisierung des Projektes stand für mich nie zur Debatte. Es geht schließlich um die Kinder der Marktgemeinde Kirchstetten.

Es gibt Stimmen, die sagen, dass man dann statt des Zubaus ja gleich einen Neubau machen hätte können. Wie sehen Sie das?

Friedl: Einen Neubau hätten wir uns schon überhaupt nicht leisten können. Ein Neubau hätte über das Doppelte gekostet. Und da wären die Baukosten genauso gestiegen wie beim Zubau. Und dann hätten wir das Problem, was wir mit der alten Schule machen. Einen Umbau für einen Kindergarten? Das wäre finanziell unmöglich gewesen.

Wie steht es jetzt um die Gemeindefinanzen? Ist Kirchstetten bald Konsolidierungsgemeinde?

Leider sind in der Vergangenheit Budgetierungsfehler gemacht worden. Von einer Konsolidierungsgemeinde sind wir weit entfernt. Aber man muss aufpassen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es mit unserer neuen Amtsleiterin Anita Zauner schaffen. Es geht um künftige Projekte und die Aufnahme von Darlehen. Das große Plus ist, dass wir in den nächsten Jahren keine Großprojekte haben. Die Feuerwehrhäuser in Kirchstetten und Totzenbach sind fertig. Projekte wie die LED-Umstellung, die Verteilerkästen, die Infrastruktur für das Betriebsgebiet sind fertig. Die Straßen sind saniert. Beim Musikhaus sind wir allerdings auch über den geplanten Kosten, allerdings sind es da keine gestiegenen Errichtungskosten. Der genaue Grund wird derzeit überprüft.

Die finanzielle Situation ist in vielen Gemeinden angespannt. Wird Kirchstetten Projekte zurückstellen müssen?

Bei der alten Feuerwehr in Totzenbach gibt es den Wunsch nach einem Gemeinschaftshaus mit einem Vereinsraum und einem Verabschiedungsraum. Ich befürworte das. Aber wir werden das nicht gleich machen können, sondern um ein, zwei Jahre zurückstellen müssen. Den Radweg entlang der Bahn werden wir ein halbes Jahr später machen. In Kirchstetten wird der Weg auf jeden Fall vor dem Winter saniert, aber asphaltiert wird er später.

Das Klima zwischen ÖVP und SPÖ scheint angespannt zu sein?

Ich bin immer für Zusammenarbeit. Ich weiß, dass die Bevölkerung nicht will, dass man streitet. Man sollte auf Zusammenarbeit, und nicht auf Konfrontation setzen.