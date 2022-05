US-Künstler: Eine Nacht in der Neulengbacher Schiele-Zelle

Werbung

Jared Schwartz hat sich einen besonderen Schlafplatz ausgesucht: „Es war sein großer Wunsch, in der Schiele-Zelle zu übernachten“, berichtet Stadträtin Maria Rigler gegenüber der NÖN.

Der Künstler arbeitet an einer Oper über Egon Schiele und wollte sich für sein Werk Inspiration holen, und zwar in jener Gefängniszelle im alten Neulengbacher Gericht, in der der junge Egon Schiele im Jahr 1912 für 21 Tage inhaftiert war.

Maria Rigler organisierte den Aufenthalt von Jared Schwartz in Neulengbach. Am Montag wurde der Künstler „eingeliefert“, am Dienstag war ein Frühstück geplant.

