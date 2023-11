Altlengbacher FPÖ-Gemeinderat Wilhelm Singer ist tot

Vor dem Altlengbacher Gemeindeamt ist die schwarze Fahne gehisst. FPÖ-Gemeinderat Wilhelm Singer ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Der pensionierte Deutsch- und Geschichteprofessor hatte seit Längerem gesundheitliche Probleme und hat an Gemeinderatssitzungen in der letzten Zeit nicht mehr teilgenommen.

Im Jahr 2010 zog Wilhelm Singer erstmals für die FPÖ in den Altlengbacher Gemeinderat ein. Eine seiner ersten Forderungen war ein Bürgerforum wegen des Baus der Autobahn-Raststation. Auch bei den Wahlen 2015 und 2020 kandidierte er und bekam ein Mandat. Kritik übte Singer zuletzt an der Neugestaltung des Ortszentrums.

„Es ist natürlich schade, wenn ein Gemeinderat stirbt. Wir werden in der nächsten Sitzung eine Trauerminute abhalten“, sagt ÖVP-Bürgermeister Michael Göschelbauer. Er erinnert sich an durchaus intensive Diskussionen mit dem FPÖ-Mandatar. „Wir waren nicht immer einer Meinung. Wilhelm Singer hat seine Linie und seine Meinung stark vertreten. Möge er in Frieden ruhen.“

Das frei gewordene FPÖ-Mandat im Altlengbacher Gemeinderat bleibt bis zur nächsten Wahl unbesetzt.