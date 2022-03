Mit dem Fahrrad um die ganze Welt: Zwischenstopp in St. Christophen

Vor zehn Jahren hielt die Schreiberin der Zeilen einen Radfahrer in Neulengbach auf, der voll bepackt den Bahnberg hinauf radelte. Die Frage, wohin es denn gehe, wurde so beantwortet: „Ich fahre nach China“ (die NÖN berichtete damals in der Printausgabe).

Der junge Schweizer war gleich Feuer und Flamme, nachdem ihm Essen und Quartier angeboten wurde. Er radelte nach Oberndorf und verbrachte mehrere Tage bei der Familie. Er fuhr am Traktor mit und war begeistert vom Landleben.

Start 2012: „Es war einfach ein Bubentraum“

Der junge Mann erzählte, dass er gelernter Schuhmacher sei und zuvor sein Auto verkauft habe und ein Stahl-Fahrrad mit Packtaschen gekauft hatte. „Es war einfach ein Bubentraum“, berichtete Marc-Antoine strahlend von seinem großen Vorhaben.

Start war 2012 in seiner Heimat in Avry bei Fribourg. Marc-Antoine schilderte auch, wie seine Oma weinte, als er sich auf den langen Weg machte und dass sich auch seine Eltern große Sorgen machten.

Genächtigt wurde im Zelt, in Hütten oder Stadeln oder auf einem Sofa oder Bett mittels „Couchsurfing“, Wäsche wurde einfach in Flüssen, Bächen oder Seen gewaschen.

Marc-Antoine „schoss“ auf seiner Weltreise tausende Fotos. „Mit viel Geduld habe ich die Bilder anhand eines Statives mit Timer aufgenommen“, schildert er und er lacht: „Da brauchte es schon einmal drei, vier Versuche, bis das Bild „im Kasten war und ich zufrieden damit war.“

Rad-Diebstahl am Schwarzen Meer, aber viele Abenteuer

Es gab aber auch schlimme Ereignisse, wie den Diebstahl seines Fahrrades in Odessa am Schwarzen Meer, was vorerst zum Abbruch der geplanten Reise nach China führte.

Nach der Rückkehr in die Schweiz und dem Militärdienst startete Marc-Antoine am 9. Juli 2015 erneut. Und da sollte es gleich um die ganze Welt gehen, durch fünf Kontinente mit einer Vielzahl an Ländern und Inseln. Jetzt ist Marc-Antoine auf dem Heimweg und gerade in Italien unterwegs, wo er einen Earth-Biker traf, den er in Australien kennengelernt hatte.

Marc-Antoine hat Europa, Amerika, Australien, Asien und Afrika mit einem Velo durchquert und unglaublich viele Abenteuer erlebt. „Ich traf so viele wunderbare, interessante Menschen, habe viele traumhafte Landschaften gesehen und auch vieles dazugelernt“ berichtet er. Eines der wunderbarsten Erlebnisse sei das Übernachten in der australischen Wüste gewesen „mit grandiosem Sternenhimmel.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden