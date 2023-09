„Die Zukunft des Älterwerdens“ ist Thema in Neulengbach

Der Kultursommer ist vorbei. Im Herbst möchte Stadträtin Maria Rigler einen neuen Schwerpunkt in Neulengbach setzen. Es geht um das Älterwerden und die Ängste und Sorgen, die vielfach damit verbunden sind. Unter dem Titel „Die Zukunft des Älterwerdens“ sind Theateraufführungen und eine Ausstellung geplant.

„Das Älterwerden ist vielfach negativ besetzt. Es geht mir darum, dieses Thema auch anders zu betrachten“, sagt Stadträtin Maria Rigler, die für Bildung, Generationen und Kultur zuständig ist. Man könne versuchen, Ängste zu nehmen. „Ich wünsche mir, dass das Älterwerden auch positiv gesehen wird, bei allen Herausforderungen, die damit verbunden sind“, sagt die Politikerin.

Im Rahmen des Projektes „Die Zukunft des Älterwerdens“ wird ein Theaterstück von Peter Turrini aufgeführt: „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ ist der Titel des Stücks, das am 3. und 4. November im Lengenbacher Saal zu sehen ist. Es geht um ein Paar, das aufgrund von Demenz die Realität immer mehr verlässt und im Heim lebt. Die Hauptrollen spielen Isa Hochgerner und Andreas Roder. Regie führt die Neulengbacherin Brigitte Pointner.

Ein weiteres Theaterstück, in dem der Tod auf die Schaufel genommen wird, gibt's am 18. November im Lengenbacher Saal: „Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben“, eine Komödie von Kurt Wilhelm in der Regie von Marcus Strahl. Das Stück wurde bei den Wachaufestspielen erfolgreich aufgeführt. Es handelt vom Tod und dem 72-jährigen Kasper Brandner, der dem „Boanlkramer“ mit einer List entkommt. 18 Jahre „Schonfrist“ kann er herausschinden, bis der Betrug auffliegt.

Rudi Larsen als Brandner Kaspar und Stephan Paryla-Raky als Tod bei den Wachaufestspielen. Im November gibt's ein Gastspiel in Neulengbach. Foto: Gerhard Grail

Zusätzlich zu den zwei Theaterstücken wird auch eine Ausstellung zum Thema präsentiert. Im Museum Region Neulengbach findet von 3. November bis 23. Dezember die Ausstellung „Spätherbst“ des Künstlers Hannes Strassl statt. Der Filmmacher und Kameramann, der in Maria Anzbach lebt, zeigt ausgewählte Photographien und Bilder aus den vergangenen 30 Jahren, die das Thema des Theaterstücks berühren und eine augenzwinkernde Perspektive auf die unausweichlichen Folgen des Menschseins abbbilden. Es werden Werke zu sehen sein, die noch die das Licht einer Galerie gesehen haben, verrät der Künstler.