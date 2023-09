Schwerpunktaktion: „Für Rowdys zeigen wir kein Verständnis“

Der Spätsommer zeigte sich im Finale von seiner schönsten Seite, das sonnige Wetter nutzten auch viele Motorradlenker für ausgiebige Touren. Eine besonders beliebte Strecke führt etwa durch das Laabental über die Klammhöhe nach Hainfeld in den Bezirk Lilienfeld.

Kürzlich wurden Motorradlenker, die dort unterwegs waren, einer Kontrolle unterzogen. Die Verkehrsabteilung war zusammen mit dem technischen Prüfzug des Landes und Unterstützung der Exekutive im Laabental im Einsatz und nahm alle Biker genau unter die Lupe.

Die Bilanz: So gab es insgesamt 62 technische Anzeigen, drei Kennzeichen wurden an Ort und Stelle von den Beamten wegen schweren Mängeln abgenommen. 14 Fahrzeuge werden zu einer besonderen Prüfung beordert, 18 Organmandate wurden ausgestellt und ein Führerschein abgenommen. „Ein ungarischer Motorradlenker war im Ortsgebiet anstatt der erlaubten 50 Stundenkilometer mit 97 unterwegs. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben“, heißt es dazu aus der Landespolizeidirektion.

Bezirkspolizeikommandant Philipp Harold erklärt dazu: „Wir arbeiten gemeinsam für die Sicherheit im Straßenverkehr und appellieren an alle Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge verkehrssicher in Stand zu halten, sowie sich an die Regeln zu halten. Für Rowdys zeigen wir kein Verständnis.“