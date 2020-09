„Ich mache mir keine großen Gedanken, dass wir nicht gut mit der aktuellen Situation umgehen können“, sagt der Eichgrabener Mittelschuldirektor Helmut Peter. Er verweist auf die Erfahrungen, die seit Beginn der Coronapandemie gesammelt wurden: „Wir starten ja nicht bei null, wir haben ein gutes Equipment. Alle Dinge, die Gültigkeit haben, werden wir verstärkt weiter anwenden.“ Wichtig sei es, sich an die Sicherheitsregeln zu halten. Helmut Peter setzt auf Bewusstseinsbildung bei Kindern und Eltern, um das Risiko von Ansteckungen zu minimieren. Der Turnunterricht wird anders sein als früher: „Im hoffentlich goldenen Herbst werden wir möglichst viel im Freien sein. Im Turnsaal wird man darauf achten, dass es wenig Körperkontakt gibt“, so Helmut Peter. Für eine kleine Schule sei die Situation insgesamt etwas leichter als für einen großen Schulbetrieb, merkt Helmut Peter an. 17 Schüler starten in der ersten Klasse, insgesamt gibt es vier oder fünf Klassen, das stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

Neue Leitung an zwei Schulen

Eine neue Ära beginnt in der Mittelschule Laabental. Erstmals steht eine Lehrerin an der Spitze: Regina Skopek, die Englisch, Physik und Chemie unterrichtet, wurde mit der Leitung beauftragt. Sie sagt: „Dieses Schuljahr wird mit Corona für Schüler, Lehrer und Eltern eine besondere Herausforderung, da die Planung äußerst schwierig ist.“

Bereits in dieser Woche werden alle Lehrer der Mittelschule Laabental auf Covid-19 getestet. Viele Fragezeichen gibt es noch. Wie wird in der Schule das Ampelsystem funktionieren? Kann die Schulmesse wie gewohnt stattfinden? Der Projektunterricht soll wieder normal geführt werden, doch ist er auch eine besondere Herausforderung, da Klassenräume wegen der Ansteckungsgefahr nicht gewechselt werden sollen.

Neu im Team der NMS Laabental ist Gabriele Ettmayer: Sie wird Mathematik und Geografie unterrichten. Zuvor war sie Direktorin in Neulengbach. Dort folgt ihr Thomas Pölzl als neuer Leiter nach. Ebenso wie die 63 Schüler, die eine der drei ersten Klassen besuchen werden, ist das auch sein erstes Jahr am Standort Neulengbach. Der erste Schultag soll ganz normal ablaufen. „Bei Schönwetter werden die Schüler draußen empfangen und klassenweise in die Räume geleitet. Bei schlechtem Wetter müssen wir die neuen Schüler in der Aula empfangen, die älteren können gleich in die Klassen gehen.“ Die Laptopklasse, die vergangenes Jahr eingeführt wurde, soll fortgesetzt werden. Heuer soll es zwei geben. Personell gibt es eine weitere Änderung: Marie-Therese Kafka wechselt nach Pressbaum.