Neulengbachs Bühne im Gericht: Das Kulturprogramm 2022 steht

Das Programm der Bühne im Gericht steht, der Vorverkauf hat begonnen: Vier Konzerte und ein Kabarettabend sind geplant.

Den Beginn machen im August „WIR4“ mit Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer. „Ein Austropop-Open-Air im Gerichtshof war ein lang gehegter Wunsch. Dass wir nun mit der Original Austria-3 Band zusammengekommen sind macht uns schon ein bisserl stolz“, erzählen die Veranstalter Monika und Karl Hintermeier.

„Oft haben wir Künstler über mehrere Jahre am Radar, bis es dann terminlich einmal gut passt.“

Weiter geht es im September mit der TV-Vorpremiere der Science Busters „Wer nichts weiß, muss alles glauben!“ Über eine derartige Veranstaltung haben die Bühne-im-Gericht-Initiatoren schon längere Zeit mit dem Management gesprochen: „Nun hat’s terminlich geklappt. Darüber freuen wir uns riesig.“

Drei Konzerte vervollständigen das Kulturprogramm im Lengenbacher Saal: Mario Pecoraro bringt „A tribute to Elton John“, Sandra Pires liefert einen Abend voller Fröhlichkeit von erdigen Rhythmen Afrikas bis Wiener Walzerklängen, und Dorretta Carter sorgt für „A Soulful Christmas.“

Auf die Frage, wie lange die Vorarbeiten für das heurige Programm gelaufen sind, antworten Karl und Monika Hintermeier: „Wir arbeiten im Grunde kontinuierlich an unseren Programmen. Wir verfolgen Künstlerinnen und Künstler, die uns gefallen und von denen wir denken, dass sie gut zu unserem Konzept passen.“

Mit Mario Pecoraro wurde bereits vor zwei Jahren zum ersten Mal über ein Elton-John-Tribute gesprochen. Mit Sandra Pires haben die Hintermeiers nach ihrem Auftritt mit Maya Hakvoort über einen möglichen Solo-Auftritt gesprochen. „Mittlerweile wenden sich auch immer mehr Künstler oder deren Management an uns. Oft haben wir Künstler über mehrere Jahre am Radar, bis es dann terminlich einmal gut passt.“

Auf der Wohnzimmertür der Familie Hintermeier kleben immer 20 bis 30 Post-Its mit möglichen Gigs. Im Endeffekt würden dann fünf bis acht Veranstaltungen übrig bleiben, wo alles zusammenpasse. „Heuer sind wir wieder einmal so richtig happy. Wir hoffen unser Publikum sieht das auch so.“

Bezüglich Vorverkauf sind Karl und Monika Hintermeier für heuer sehr optimistisch. Bereits in den ersten Tagen sei die Nachfrage gut. Man sehe es auch an den vollen Tourplänen der Künstler, dass viele wieder guten Mutes sind. Durchgängig volle Häuser dürfe man sich heuer aber noch nicht erwarten. „Wir alle müssen wieder lernen in Konzerte, ins Kino, ins Theater zu gehen.“

