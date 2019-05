Mit einer Wassertemperatur von erfrischenden 18 Grad startete das Altlengbacher Freibad am Wochenende in die Badesaison. „Es war ein schneller, aber sehr erfrischender erster Sprung ins Wasser in diesem Jahr“, berichtete Vizebürgermeister Daniel Kosak.

Wie berichtet, gibt es im Freibad heuer mit Ludwig Österreicher und Paul Csuka neue Kantinenpächter. „Palu’s Imbiss“ ist auch an Tagen geöffnet, an denen kein Badewetter herrscht.

„Uns ist wichtig, dass unsere Kinder möglichst alle schwimmen können, nur dann werden sie auch gern ins Freibad kommen.“

Besonders am Herzen liegen Daniel Kosak die Schwimmkurse, die auch heuer wieder in den ersten drei Ferienwochen von der Gemeinde organisiert werden. „Uns ist wichtig, dass unsere Kinder möglichst alle schwimmen können, nur dann werden sie auch gern ins Freibad kommen.“ In den ersten beiden Wochen sind die Anfänger dran, in der dritten Woche können Fortgeschrittene ihre Fähigkeiten ausbauen.

Daniel Kosak empfiehlt eine baldige Anmeldung am Gemeindeamt, denn: „Die Plätze sind erfahrungsgemäß recht schnell ausgebucht.“