Mit E-Autos in Region Wienerwald zwölf Mal rund um die Erde

Bruno Goiser, Simon Schmatz, Martin Horacek und Beate Raith sind in Böheimkirchen mit dem E-Mobil unterwegs. Foto: ElektroMobil Böheimkirchen

12 Mal um die Erde – dieser Strecke entspricht die Summe der Kilometer, die mit den sechs Fahrtendiensten in Elektroautos in acht Gemeinden der Region zurückgelegt wurden. Angeboten werden diese Dienste in Eichgraben, im Laabental in den drei Gemeinden Altlengbach, Neustift-Innermanzing, Brand-Laaben sowie in Maria Anzbach, Neulengbach, Böheimkirchen und Pyhra. Mehr als 200 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer sind im Einsatz. Karin Winter, die Obfrau der Leaderregion Elsbeere Wienerwald sagt: „Mit diesen Mobilitätsangeboten wird nicht nur ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet, sondern die Fahrtendienste bringen die Leute zusammen und leisten einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur gegenseitigen Wertschätzung.“

Vorreiter in Sachen E-Mobil war die Gemeinde Eichgraben. Vizebürgermeister Johannes Maschl, der auch Obmann des örtlichen Fahrtendienstes ist, hält fest: „Mit E-Mobil haben wir in Eichgraben eine Betätigungsmöglichkeit geschaffen, bei der alle Bürgerinnen und Bürger niederschwellig mitwirken können, egal ob sie schon lange hier wohnen oder vor Kurzem erst zugezogen sind.“

Die Fahrtendienste sind über Vereine organisiert. Gefahren wird ausschließlich mit E-Autos. „Viele der Wege, die sonst mit dem privaten PKW zurückgelegt worden wären, konnten durch unsere ehrenamtliche Tätigkeit umweltfreundlich gestaltet werden“, freut sich Rudi Hebinger von NEMO, dem Neulengbacher E-Mobilitätsverein.

Die ehrenamtlichen Fahrtendienste tragen nicht nur zur klimaneutralen Mobilität in der Region bei, sondern leisten auch einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben in den Dörfern, wird seitens der Klima- und Energiemodellregion betont. Christopher Schöny vom Verein Emobil Laabental berichtet: „Die Bürgerinnen und Bürger nutzen unser Angebot, um Einkäufe zu erledigen, ihren Hin- und Rückweg zu den Ärzten zu organisieren, um sich mit Freunden im Kaffeehaus zu treffen und den Alltag zu bewältigen.“