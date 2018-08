Ganz im Zeichen der Literatur stand die letzte Juliwoche in Kirchstetten. Auf Einladung von Helga Panagl, die die „Kulturstammtische Kirchstetten“ leitet, fand im Sitzungssaal der Gemeinde wieder das Literaturseminar statt. Wo sonst der Gemeinderat tagt und diskutiert, wurde drei Tage lang geschrieben. Thema des Seminars war die Kinder- und Jugendliteratur. Acht Teilnehmer wurden von Regina Zotlöterer in die Jugendliteratur eingeführt. Zotlöterer leitet die alle zwei Jahre stattfindenden Seminare seit mittlerweile 16 Jahren. Als Lehrerin an einem Gymnasium kennt sie den Leserkreis von Jugendliteratur besonders gut. Ziel sei es, den Teilnehmern Impulse für die Auseinandersetzung mit dem Thema zu geben.

„Man kann junge Menschen auf viele Arten ansprechen und durch Literatur erreichen. Literatur zu schaffen heißt dem Leser die Möglichkeit zu geben, selbst Dinge zu imaginieren. Ein guter Literat kann die Fantasie des Lesers in Gang bringen. Unser Ziel war es, hier Impulse zu geben“, so Zotlöterer, die sich von den Resultaten der Seminarteilnehmer begeistert zeigte.

Besondere Freude hatte auch Initiatorin Helga Panagl, die das Literaturseminar vor fast 20 Jahren ins Leben rief: „Wer schreibt, ist immer auch einsam. Das Umfeld ist zwar oft begeistert, hat aber nicht immer Verständnis für das, was einen als Literat bewegt. Ich war auf der Suche nach Gleichgesinnten. Mit dem Literaturseminar haben wir da eine Lücke gefüllt und ich freue mich, dass es auch heuer wieder einige Literaten anziehen konnte.“

Rahmenprogramm mit Vorträgen

Begleitet wurde das Literaturseminar wieder von einem Rahmenprogramm. Passend zum Thema „Kinder- und Jugendbuch“ hielt die Kremserin Renate Lind einen lebendigen Vortrag zum Leben von Astrid Lindgren, der Schöpferin so bedeutender Kinderbücher wie „Pippi Langstrumpf“ oder „Ronja Räubertochter“. Auch Bühnen-Star Heinz Marecek kam auf Einladung des Kulturstammtischs nach Kirchstetten und erzählte den Besuchern im wunderbaren Rahmen des Schlosses Totzenbach, Anekdoten aus dem Theaterleben. Den Abschluss bildete Mundartdichter Rudi Weiss, der in der Dorfschmiede „unter dem Titel „Kraut und Ruam“ einen Auszug aus seinen Werken gab“ (mehr auf Seite 64).