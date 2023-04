Vortrag in Neulengbach: „Mount Everest – Mythos und Wirklichkeit“

Mehr als 50 Gäste lauschten gespannt über Vermittlung von Christine Hofmann dem Abenteurer und Extrembergsteiger Gerhard Osterbauer. Zunächst sprach er über die Geschichte des höchsten Berges unserer Erde, angefangen von seiner Vermessung 1848 mit der folgenden Namensgebung durch den Engländer Andrew Vaugh Warren und die ersten Besteigungen. Engländer unternahmen auch den ersten Versuch der Besteigung um 1920. George Mallory und Andrew Irvine erreichten 1924 eine Höhe von mindestens 8.400 Meter kehrten aber von ihrem Gipfelversuch nie zurück – sie blieben verschollen: Irvines Pickel wurde 1933 gefunden, Mallorys Leichnam 1999. Ob sie den Gipfel erreichten, ist umstritten. Das Foto seiner Frau, das Mallory auf dem Gipfel hinterlegen wollte, wurde jedenfalls nicht bei dem Toten gefunden.

Beschwerliche Besteigungen

Die Erstbesteigung gelang 1953 dem Neuseeländer Edmund Hillary und dem seinem Sherpa Tenzing Norgay. Darüber, wer nun als erster den Gipfel erreichte, schwiegen beide beharrlich bis ins Grab - es war und bleibt ihr gemeinsamer Erfolg. Puristen des Bergsteigens sahen den Gipfelsieg von Reinhold Messner und Peter Habeler, die den Berg 1978 als erste ohne Sauerstoffgeräte bezwangen, als die eigentliche Erstbesteigung – und tatsächlich ist die physische Leistung, mit einem Drittel des Sauerstoffs der normalen Umgebungsluft diesen Anstieg zu schaffen, nicht hoch genug zu bewerten.

Vier Jahre Vorbereitung

Dann nahm Osterbauer seine Zuhörer mit wunderschönen Lichtbildern und in bewegend authentischen Worten mit auf seine persönliche Expedition mit, die er nach vier Jahren der Vorbereitung und zwei vergeblichen Anläufen endlich im April 2022 startete: Er flog nach Katmandu in Nepal, um trotz der wesentlich gefährlicheren Route von Süden aufzusteigen und von dort mit einem kleinen Propellerflugzeug nach Lukhla Dukla. Dann wanderte er zehn Tage lang ins Basislager auf 5360 Meter Höhe, wo sich 800 bis 900 Kletterer in der Hochsaison scharen.

Weiter ging es durch den Khumbu (Eisbruch), wo haushohe Eistürme, die ständig einzustürzen drohten, ein unkalkulierbares Risiko bildeten, durch das Tal des Schweigens, das herrlich von der Sonne beschienen von erhabenen 8000ern umschlossen wird, ins Lager II auf 6.400 6600 Meter. Es folgten einige Tage hindurch immer längere Aufstiege über die Lhotse – Flanke mit ihrer Steigung von 45-50 Grad bis auf 7.400 7000 Meter und zurück ins Lager II, um den Organismus an die Höhe zu gewöhnen.

„Als ich dort am Gipfel des höchsten Berges unserer Erde gesessen bin, war ich der glücklichste Mensch der Welt.“

Schließlich kam es zum endgültigen Anstieg zum Lager III auf 7350 Meter, wo Osterbauer sein Sauerstoffgerät erhielt, weiter ging es auf 8000 Meter, wo er eine halbe Nacht in einem kleinen Zelt verbrachte und seinen Sherpa Nawang traf. Um Mitternacht bei – 35° startete er der Aufbruch zum Südgipfel auf 8760 Meter und dem anschließenden Gipfelsturm unter der Morgensonne über einen leichten Aufschwung auf einem messerscharfen Grat, auf dem er jeden Schritt und jeden Augenblick in einem bewusst langsam gewählten Tempo genießt. „Als ich dort am Gipfel des höchsten Berges unserer Erde gesessen bin, war ich der glücklichste Mensch der Welt, glücklich und vor allem dankbar dem jungen Sherpa Nawang Mann, dem ich verdanke, dass ich den höchsten Berg bestiegen habe“, schloss Osterbauer seinen Vortrag. Und: „Die Berge werden jetzt niedriger werden, aber vielleicht gibt es noch andere schöne Geschichten, die ich ihnen erzählen kann“.

Die Zuhörer bedankten sich mit langanhaltendem Applaus. Im Anschluss an den spannenden Vortrag bot der Referent auch einige seiner Bücher an, die er bereitwillig signierte.

Abenteurer und Extrembergsteiger Gerhard Osterbauer erklomm den höchsten Berg der Erde. Foto: Michael Dietl

