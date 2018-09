„Das ist einmalig und einzig, nirgends auf der Welt hat es das gegeben.“ Heinz Syllaba, Obmann der Kulturvereinigung Neulengbach, ist vor Begeisterung nicht zu bremsen. Denn ab Freitag, 14. September, werden erstmals Werke und persönliche Gegenstände des Künstlers Egon Schiele von Werner Gradisch aus Tulln präsentiert.

Auch diese Puppen aus der Sammlung Gradisch werden in Neulengbach zu sehen sein. | Peter Korrak

Der Verwandte von Egon Schiele – er ist der Großneffe der älteren Schwester Melanie Schiele – zeigt das Erbe des Künstlers anlässlich des 100. Todestages im Museum Region Neulengbach. „Das ist eine kulturelle Sensation“, so Syllaba. Namhafte Museen wollten die Sammlung bereits kaufen, doch Werner Gradisch hat laut Syllaba größtes Verständnis für das Erbe des Künstlers und würde es nie hergeben.

Zu sehen sind in der Ausstellung nicht nur Ölbilder und Zeichnungen, sondern auch einzigartige Dokumente – vor allem Postkarten, Fotografien sowie von Schiele selbst zu seinen Lebzeiten gesammelte Gegenstände. Kostbare Objekte wie eine der drei Originaltotenmasken von Gustinus Ambrosi, Puppen, eine Messingschale und vieles andere ermöglichen besondere Einblicke in die Biographie Schieles und seiner Familie.

„Das war ein kultureller Lotto-Sechser“

Warum die Schiele-Sammlung in Neulengbach und nicht etwa Tulln, St. Pölten oder der Landesgalerie in Krems gezeigt wird, erklärt Heinz Syllaba so: „Im Gedenkjahr zum 100. Todestag Schieles gibt es nur zwei Hotspots: Das sind Tulln und Neulengbach.“ Werner Gradisch suchte für das Gedenkjahr einen passenden Ort, um die in dieser Form noch nie gezeigte Sammlung zu präsentieren und wandte sich an Museum-Niederösterreich-Direktor Carl Aigner, der schließlich die Verbindung zu Heinz Syllaba herstellte. „Ich habe damit einen kulturellen Lotto-Sechser gemacht“, zeigt sich Heinz Syllaba stolz.

Das Museum Region Neulengbach erfülle zudem alle Voraussetzungen, um jegliche Originalwerke zu zeigen. „Wir haben alle internationalen Standards erfüllt. Wir könnten jederzeit die Mona Lise ausstellen“, so Syllaba, der der Vernissage am Freitag schon entgegenfiebert.

Rechtzeitig zur Ausstellungseröffnung wird auch ein Kunstbuch herausgebracht, das in allen internationalen Museen und Bibliotheken zu finden sein wird.