Bankomat soll in Altlengbach erhalten bleiben

Der Vertrag mit dem Bankomatbetreiber läuft aus. Für eine Verlängerung dieses Vertrages verlangt der Betreiber allerdings wesentlich höhere Kosten als bisher, teilte Bürgermeister Michael Göschelbauer in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Vizebürgermeister Daniel Kosak ergänzte: „Bisher hatten wir an diesem Bankomat so viele Abhebungen, sodass für die Gemeinde keine Kosten anfielen. Die neuen Bedingungen des Bankomatbetreibers sehen Fixkosten von 1.500 Euro vor.“

Man wolle den Bankomaten aber als Service für die Bevölkerung weiterhin erhalten. Da der Vertrag erst mit Jahresende ausläuft, wird die Gemeinde mit anderen Bankomatbetreibern Kontakt aufnehmen und Preisvergleiche vornehmen. Der Punkt wurde schließlich vertagt.