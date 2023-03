Michaela und Stefan Baschny, begeisterte Biker und Weltenbummler sowie Fotografen und Drohnenpiloten aus Schwabendörfl, luden zum Lichtbildvortrag „Am Feuerstuhl nach Istanbul“ in die Theaterei. An beiden Tagen gab es „volles Haus“, die Besucher und Besucherinnen waren begeistert über die Reise der beiden und über die landschaftlichen Aufnahmen, die sie in Slowenien, Montenegro, Albanien, Nordgriechenland, auf dem Peloponnes, in Olympia, Athen, in Kreta, auf der Insel Chios, an der türkischen Riviera, in Kappadokien, am Bosporus, in Istanbul sowie auf der Rückreise über Bulgarien und Ungarn aufnahmen. An Schäden gab es nur einen „Patschen“ (www.time2ride.at).

